民眾黨主席柯文哲從政10年，語不驚人死不休的無厘頭風格，讓他在藍綠夾殺中衝出一條血路，深受年輕族群喜愛，堪稱政壇「驚句大師」，可惜如今卻因涉貪將遭到起訴。《NOWnews今日新聞》為讀者整理柯文哲的「花式失言錄」，一起回味柯文哲的各式「驚句」。
一、性平觀念篇：
1.陳以真年輕漂亮，適合坐櫃檯，不適合當市長
2.婦產科只剩下一個洞，不想在女人大腿中討生活
3.30歲以上女性有3成未婚是國安問題
4.政府徵收公設保留地「被強暴的比被誘姦的便宜」
5.台灣有些女性同胞會直接上街嚇人
6.男人上酒店是為了工作
二、語言霸凌篇：
1.開會時稱賴香伶的助理「誰家的狗，回去自己管好」
2.柯文哲為了違建未拆表示「有時候講出來就不好聽了，再逼幾個（公務員）自殺就可以了」。
3.柯文哲罵官員北藝中心「明年5月沒蓋好，一個個掐死」
4.柯文哲告訴實習生來實習我還花時間教你，「我沒跟你收學費就不錯了，還給你薪資？」
三、羞辱政敵篇：
1.郝龍斌什麼都不知道可以去死一死
2.馬英九連阿米巴原蟲的能力都沒有
3.指陳菊是比較肥的韓國瑜
4.指陳菊就要變成大號的吳音寧了
5.松山機場續留總統要落跑比較方便
四、歧視弱勢篇：
1.流浪狗管理像街友定時定點餵會不會好一點？
2.把遊民洗乾淨就變成遊客
3.窮人才會買美豬
4.不希望社宅都住窮人
5.大部分住在郊外的人都是窮人
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1.陳以真年輕漂亮，適合坐櫃檯，不適合當市長
2.婦產科只剩下一個洞，不想在女人大腿中討生活
3.30歲以上女性有3成未婚是國安問題
4.政府徵收公設保留地「被強暴的比被誘姦的便宜」
5.台灣有些女性同胞會直接上街嚇人
6.男人上酒店是為了工作
二、語言霸凌篇：
1.開會時稱賴香伶的助理「誰家的狗，回去自己管好」
2.柯文哲為了違建未拆表示「有時候講出來就不好聽了，再逼幾個（公務員）自殺就可以了」。
3.柯文哲罵官員北藝中心「明年5月沒蓋好，一個個掐死」
4.柯文哲告訴實習生來實習我還花時間教你，「我沒跟你收學費就不錯了，還給你薪資？」
三、羞辱政敵篇：
1.郝龍斌什麼都不知道可以去死一死
2.馬英九連阿米巴原蟲的能力都沒有
3.指陳菊是比較肥的韓國瑜
4.指陳菊就要變成大號的吳音寧了
5.松山機場續留總統要落跑比較方便
四、歧視弱勢篇：
1.流浪狗管理像街友定時定點餵會不會好一點？
2.把遊民洗乾淨就變成遊客
3.窮人才會買美豬
4.不希望社宅都住窮人
5.大部分住在郊外的人都是窮人
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