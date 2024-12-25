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▲原PO寫信到美國麥當勞總公司投訴，希望能替少女伸張正義，但美國客服專員卻回覆「請跟本地麥當勞聯絡」，讓他失望喊：「投訴美國的麥當勞沒用。」（圖／翻攝自Threads）

▲少女在麥當勞打工遭性侵，今年3月向警方報案，士林地檢署表示，目前全案正持續積極偵辦中，將盡速查明事實。（圖／翻攝畫面）

▲在職場覺得被侵犯，發生性騷擾、性侵事件，可向相關單位求助，或是透過企業申訴管道。（圖／NOWnews社群中心製）

一名母親日前發文指出，17歲女兒在麥當勞打工期間，竟遭主管以排班權力侵犯數次，時間長達1年，讓她最終走上絕路。事件曝光後，立即引起社會關注，有網友寫信到美國麥當勞總公司投訴，希望能替少女伸張正義，但美國客服專員卻回覆「請跟本地麥當勞聯絡」，讓他失望喊：「投訴美國的麥當勞沒用。」一名網友昨（24）日在Threads上發布3張email截圖，內容為他向美國麥當勞投訴此案，而對方客服部員工馬克‧喬伊（Mark Joy）回信，首先感謝原PO抽出寶貴時間聯繫，「對於您最近在我們台灣一家餐廳的經歷，我深表歉意」，並強調在世界各地的每一家麥當勞，都努力提供100％的客戶滿意度，也在培訓和營運計畫採取了許多措施，馬克‧喬伊表示，，請原PO到該處造訪。原PO收到信件後，無奈發文嘆：貼文曝光後，立即引來13萬人關注，不少網友指出，台灣麥當勞早就與母公司毫無關係，現在交由本土經營、購買商標使用權。但也有許多人沒有放棄，持續Tag麥當勞帳號，甚至找出麥當勞CEO的E-mail，希望藉由社群的力量，幫助此案更加受到重視。回顧整起事件，一名母親14日在Threads發文控訴，17歲女兒在麥當勞打工期間，遭主管以排班權力要脅侵犯數次，時間長達1年，導致她情緒不穩，最終選擇輕生。少女生前在離職後鼓起勇氣報警，並向麥當勞申訴，沒想到麥當勞確認內情後，竟火速開除該主管撇清關係，直到最後都沒有給家屬一個交代、一個慰問。台灣麥當勞回應，公司在今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組。對於離職員工不幸往生，麥當勞至表遺憾，並全力配合執法單位調查，士林分局證實今年3月受理報案，全案在5月時移送給檢方，由當時之婦幼專組檢察官依法偵辦，期間承辦檢察官已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向該速食店調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等，全案目前仍持續積極偵辦中。