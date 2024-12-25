一名母親日前發文指出，17歲女兒在麥當勞打工期間，竟遭主管以排班權力侵犯數次，時間長達1年，讓她最終走上絕路。事件曝光後，立即引起社會關注，有網友寫信到美國麥當勞總公司投訴，希望能替少女伸張正義，但美國客服專員卻回覆「請跟本地麥當勞聯絡」，讓他失望喊：「投訴美國的麥當勞沒用。」
一名網友昨（24）日在Threads上發布3張email截圖，內容為他向美國麥當勞投訴此案，而對方客服部員工馬克‧喬伊（Mark Joy）回信，首先感謝原PO抽出寶貴時間聯繫，「對於您最近在我們台灣一家餐廳的經歷，我深表歉意」，並強調在世界各地的每一家麥當勞，都努力提供100％的客戶滿意度，也在培訓和營運計畫採取了許多措施，「然而，從您的電子郵件來看，我們似乎讓您失望了。」
馬克‧喬伊表示，麥當勞設有國際辦事處，專門負責麥當勞餐廳在其他國家的日常運作，並附上台灣辦事處的網址，請原PO到該處造訪。原PO收到信件後，無奈發文嘆：「投訴美國的麥當勞沒用，叫你在本地麥當勞反應。」
貼文曝光後，立即引來13萬人關注，不少網友指出，台灣麥當勞早就與母公司毫無關係，現在交由本土經營、購買商標使用權。但也有許多人沒有放棄，持續Tag麥當勞帳號，甚至找出麥當勞CEO的E-mail，希望藉由社群的力量，幫助此案更加受到重視。
回顧整起事件，一名母親14日在Threads發文控訴，17歲女兒在麥當勞打工期間，遭主管以排班權力要脅侵犯數次，時間長達1年，導致她情緒不穩，最終選擇輕生。少女生前在離職後鼓起勇氣報警，並向麥當勞申訴，沒想到麥當勞確認內情後，竟火速開除該主管撇清關係，直到最後都沒有給家屬一個交代、一個慰問。
台灣麥當勞回應，公司在今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組。對於離職員工不幸往生，麥當勞至表遺憾，並全力配合執法單位調查，「有關性侵部分已進入司法程序，我們已提供地檢署調查事證及報告，期待早日有判決結果，給被害人及家屬交待。」
士林分局證實今年3月受理報案，全案在5月時移送給檢方，由當時之婦幼專組檢察官依法偵辦，期間承辦檢察官已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向該速食店調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等，全案目前仍持續積極偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
馬克‧喬伊表示，麥當勞設有國際辦事處，專門負責麥當勞餐廳在其他國家的日常運作，並附上台灣辦事處的網址，請原PO到該處造訪。原PO收到信件後，無奈發文嘆：「投訴美國的麥當勞沒用，叫你在本地麥當勞反應。」
貼文曝光後，立即引來13萬人關注，不少網友指出，台灣麥當勞早就與母公司毫無關係，現在交由本土經營、購買商標使用權。但也有許多人沒有放棄，持續Tag麥當勞帳號，甚至找出麥當勞CEO的E-mail，希望藉由社群的力量，幫助此案更加受到重視。
回顧整起事件，一名母親14日在Threads發文控訴，17歲女兒在麥當勞打工期間，遭主管以排班權力要脅侵犯數次，時間長達1年，導致她情緒不穩，最終選擇輕生。少女生前在離職後鼓起勇氣報警，並向麥當勞申訴，沒想到麥當勞確認內情後，竟火速開除該主管撇清關係，直到最後都沒有給家屬一個交代、一個慰問。
台灣麥當勞回應，公司在今年3月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組。對於離職員工不幸往生，麥當勞至表遺憾，並全力配合執法單位調查，「有關性侵部分已進入司法程序，我們已提供地檢署調查事證及報告，期待早日有判決結果，給被害人及家屬交待。」
士林分局證實今年3月受理報案，全案在5月時移送給檢方，由當時之婦幼專組檢察官依法偵辦，期間承辦檢察官已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向該速食店調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等，全案目前仍持續積極偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995