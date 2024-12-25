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總統賴清德提名台大國發所教授劉靜怡擔任大法官，民進黨立委不願背書，決定「黨團自主」，一致投票「不同意」，劉靜怡只獲來自民眾黨的8票同意票。資深球石明謹說，民眾黨以為可以左右逢源，藍綠凡事都得跪求，但事實是藍綠都不想理你，跟民眾黨合作太噁心，也沒絕對必要。石明瑾說，劉靜怡的學經歷絕對足以擔任大法官，但是另兩名被提名人何賴傑、陳運財，不但在台灣法學界得到敬重，從事的是政治色彩淡薄的刑事領域，而且性格謙遜、判斷精準、為人正直，如果這兩人都不夠格擔任大法官，其他人不過關應該也沒什麼話好說了。石明瑾說，民進黨團當然可以否決賴清德提名的人選，因為如果賴清德提名的人選每個都是全票贊同，一定會被說立法院是總統的橡皮圖章，開放投票會被說是沒有團進團出不團結，一致投否決票會被說不尊重總統、溝通不良，反正不可能不被罵，所以被罵不是問題，只是選擇問題。石明瑾說，整件事情不能本末倒置，大法官提名不通過，問題在藍白，不在綠營，如果藍白要讓劉靜怡通過，簡直輕而易舉，但連比劉靜怡更適合的人選，都徹底被封殺，其他人真的過與不過都沒什麼意義，如果藍白真的要為劉靜怡抱不平，應該早早讓她通過。不過石明瑾也說，柯建銘的發言已經算是情緒化了，確定劉靜怡老師沒通過之後，柯建銘沒忍住，把心裡過去的不滿講出來，事實上劉靜怡不通過有諸多其他理由，用批評民進黨這件事來說嘴，不管是政治上或是人情義禮來說，都不恰當，徒增困擾。