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55歲黃先生從10多年前開始苦於下背痛，清晨睡醒時尤其嚴重，而且常要到午後才緩解，為此數度就醫，原本以為是一般姿勢不良引起，後來才確診是僵直性脊椎炎，前一陣子症狀加劇，到大醫院檢查，發現脊椎已有黏合情形，進行免疫調節藥物等多種治療後，疼痛才獲改善。奇美醫院風濕免疫科主治醫師陳昭宇表示，在幾個月前，黃先生的疼痛除從頸部延伸到下背部外，雙側肩膀及左側髖部也會痛，經X光檢查，發現他的雙側薦腸骨關節已完全融合，脊椎從頸椎下段到腰椎也有黏合情況，而因他的發炎狀況仍未達使用生物製劑、標靶藥物的標準，因此改以其他免疫調節藥物，並搭配運動、生活型態調整及復健治療，黃先生的下背痛、手腳關節疼痛等均明顯改善。陳昭宇說明，僵直性脊椎炎主要影響脊椎和骨盆關節，好發於20~40歲男性，其成因尚不完全明瞭，但研究顯示，遺傳因素重要角色，特別是與B27型人類白血球抗原基因（HLA-B27抗原）有顯著相關性；此外，環境因素如抽菸與免疫系統異常，也可能促進疾病進展。僵直性脊椎炎主要症狀為下背部與臀部疼痛，屬於發炎性下背痛，佔所有下背痛約4~5%，特徵包含初次發生年齡小於40歲，且緩慢發生，常於清晨快起床時，會有雙側臀部交互疼痛，醒來後症狀緩解，但期間可能長達一小時以上，休息也無法緩解，症狀可持續超過3個月。針對僵直性脊椎炎進展，陳昭宇說，隨著病情進展，病人的脊椎運動範圍可能逐漸減少，導致脊椎僵硬、變形，最終可能出現脊椎融合，形成「竹節狀脊椎」；此外，部分病人可能會出現其他關節如髖關節、膝關節等炎症，或因著骨點發炎導致腳後跟痛、胸痛、膝蓋附近疼痛，甚至影響眼睛（虹膜炎）、腎臟（A型免疫球蛋白腎炎）、心臟（無症狀主動脈瓣閉鎖不全或傳導阻滯）、肺臟（上肺部纖維化）等器官。陳昭宇解釋，要診斷僵直性脊椎炎，X光檢查多能看出薦腸骨關節和脊椎的變化，為確診最主要方法，但早期階段疾可能無法發現異常，不過磁振造影檢查（MRI）檢查能更早期檢測到關節及骨頭的炎症變化，另，HLA-B27抗原的檢測也有助於診斷。陳昭宇表示，僵直性脊椎炎目前尚無根治方法，主要以控制症狀、改善生活品質為目標，而非類固醇抗炎藥（NSAIDs）是常用的初步治療藥物，但病情若較重，則可能需要使用生物製劑如TNF-α抑制劑，或進行標靶治療（小分子製劑）來控制病情，同時搭配物理治療與運動，將有助於維持脊椎的靈活性和功能。