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▲粉絲在日本搭乘地鐵時，看到蔡依林手上的刺青才發現自己就站在天后旁邊。（圖／取自好有范微博）

▲隨後有粉絲也在原宿巧遇蔡依林，讓不少粉絲羨慕的表示：「怎麼全世界都在偶遇。」（圖／取自Raaaaaaach 小紅書）

天后蔡依林先前出席活動時就表示想在跨年時休假，沒想到她近期就飛到日本度假，今（25）日有粉絲在日本地鐵上憑藉蔡依林的白色毛帽，以及食指上的刺青認出她來，並把影片發到網路上，讓不少網友大喊：「好羨慕！」粉絲在地鐵巧遇蔡依林的影片中，先拍到蔡依林手指上的刺青以及戒指，隨後鏡頭往右拍到白色針織毛帽，雖然沒有拍到正臉，不過頭上戴的帽子與蔡依林前幾天在限時動態發出的帽子款式一致，再加上獨特的食指刺青，讓粉絲一眼就認出來。不僅如此，隨後更有網友在中國社群平台小紅書上發出在日本原宿街頭巧遇蔡依林的照片，照片中她同樣戴著白色針織毛帽，身穿黑色羽絨服再搭配上淺色牛仔褲，與家人一起站在路旁，氣氛看起來相當歡樂。粉絲偶遇蔡依林的消息在網路上傳開後，網友紛紛表示，「怎麼全世界都在偶遇，就我遇不到！」、「好羨慕，下次能不能讓我偶遇一下」、「旁邊是蔡媽媽和蔡姊姊嗎？」