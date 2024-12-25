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▲民進黨立委許智傑不滿被黃國昌抹黑，在今天生日當天，到法院提告，許智傑的女兒許馨也一起陪同現身，許馨心疼父親還一度哽咽。（圖／記者徐敏娟攝）

立法院會於本月20日，表決財劃法修正案，不過民眾黨立委黃國昌爆料，指稱民進黨立委許智傑晚間跟新潮流大老、前秘書長吳乃仁聚會，未參加表決投票，導致國民黨版本的財劃法修正案，獲國民黨立委人數優勢表決通過。今（25）日，許智傑帶著女兒一起到台北地方法院，按鈴控告黃國昌誹謗及妨害名譽。今日是聖誕節，也是許智傑的生日，因此許的女兒許馨也特別跟著父親現身，看到父親許智傑被抹黑，許馨一度哽咽地說「今天是爸爸生日，按鈴申告這種東西，一點都不快樂。」許智傑受訪表示，20日當天，他有參與財劃法表決，晚間23時46分，也有發言表達反對財劃法，深夜12時議事結束後，還走到立法院外，向青鳥群眾致謝，如今卻被黃國昌點名沒參加表決，甚至說「對得起號召來在濟南路的人嗎？」許智傑認為黃國昌的說法，是對他抺黑。許智傑也提出3項證據，捍衛自己清白，證據一，為當天結束院會到戶外感謝青鳥影片，證據二，為立院質詢系統顯示23時46分，還在發言反對國民黨版本財劃法，證據三，為中天新聞直播23時37分，有拍到我與韓國瑜院長對話。黃國昌的說法是臆測，還誣指他不在場，嚴重影響名譽，因此才會在生日當天提告，許智傑也說，如果黃國昌願意公開在臉書道歉，他願意接受。而陪同父親許智傑一起來提告的女兒許馨，受訪時也一度哽咽說，「因為我想到今天是爸爸的生日，但我實在對他說不出生日快樂這種話，我只是想跟他說「望你順遂」。許馨還說「我想大家每次生日的時候，都會祝福生日快樂，甚至今天是聖誕節，應該祝大家聖誕快樂，可是按鈴申告這種東西，一點都不快樂。」許馨接著說，她覺得最近感受到很強烈的「亡國感」，藍、白兩黨在拉扯自由跟意志，對她來說，對現在青鳥世代來說，都是讓大家很傷心的事情；「太陽花學運」已經十年了，她希望台灣還有下一個十年，十年後台上的人會更為人民著想；她更提到「以前她們都很尊重國昌老師，現在他有沒有為人師表，她都不知道。」