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法國近日正式將弗拉芒維爾3號機（Flamanville 3）核反應爐併入國家電網，標誌著25年來法國首次擴建核電，儘管該項目歷經了12年的延誤，總成本更從最初估計的33億歐元飆升至132億歐元，但仍被視為法國能源工業的一大里程碑。且法國民眾對核電的支持度持續上升，57％受訪者認為核能是「法國的優勢」。綜合外媒報導，弗拉芒維爾3號機是新一代歐洲壓水反應爐（EPR），是全球第4座歐洲壓水反應爐，裝置容量為1.6GW，是法國最大的反應爐，也是目前世界上最強大的核反應爐之一。經過嚴格的測試和檢查，弗拉芒維爾3號機於當地時間12月21日上午11時48分併入國家電網，法國電力公司（EDF）執行長雷蒙（Luc Remont）表示，「對於整個核電產業來說這是一個歷史性時刻」，要向整個項目團隊致敬。併網後，弗拉芒維爾3號機不會立即全力發電，仍將繼續完善測試階段，測試工作直到2025年夏季才正式結束，預計屆時弗拉芒維爾3號機才會100％滿載運轉。由於技術困難，弗拉芒維爾3號機面臨12年的延誤才正式完工，成本從最初估計的33億歐元飆升至132億歐元，足足增加為4倍。作為法國能源轉型策略的一部分，法國電力公司已投入後續6座核反應爐的建造，且未來打算再追加8座核反應爐。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）繼續押注核能作為相對便宜和無碳電力的一種方案，認為核能可以強化國家競爭力並保護環境。法國向來為擁核大國，約五分之三的電力來自核電，核能公司歐安諾（Orano）每兩年對法國民眾進行一次核能支持度調查，2023年結果顯示，57％受訪者支持核電，比2021年上升7個百分點。