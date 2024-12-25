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▲世界棒球12強日本隊成員、日本職棒西武獅球星源田壯亮被日媒爆料，因為外遇不倫與妻子懺悔，讓不少日本網友感嘆，源田壯亮作為最後一道防線也同樣失守了。（圖／記者葉政勳攝 ）

源田壯亮外遇讓西武獅最後防線失守！效力日職西武獅的球星源田壯亮，同時是本次世界12強棒球賽日本隊成員，堪稱是武士隊近年的不動游擊手。在源田壯亮現年31歲，是2023年日本隊在經典賽奪冠的成員之一，本次參加12強是陣中年紀最大的代表，被期望能將經驗分享給年輕小將。，引發日本網友熱議，紛紛留言表示：「沒想到源田也….」、「太震驚了」、「為什麼要這樣做呢？」、「2026年的經典賽怎麼辦呢」等。同時也有網友整理出西武獅打線近年的場外爭議，，而如今源田壯亮也陷入不倫風波，對上賽季洋聯戰績墊底的西武獅來說，堪稱是雪上加霜。