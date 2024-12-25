源田壯亮外遇讓西武獅最後防線失守！效力日職西武獅的球星源田壯亮，同時是本次世界12強棒球賽日本隊成員，堪稱是武士隊近年的不動游擊手。在今（25）日被日本知名八卦週刊《週刊文春》爆出外遇風波，甚至還在遠征台灣參加12強賽時，和外遇對象進行親密約會，而西武獅打線成員近年爭議不斷，也讓不少日本網友感嘆，源田壯亮作為最後一道防線也同樣失守了。
西武獅打線爭議一籮筐 源田壯亮也失守
源田壯亮現年31歲，是2023年日本隊在經典賽奪冠的成員之一，本次參加12強是陣中年紀最大的代表，被期望能將經驗分享給年輕小將。雖然日本最終在冠軍戰落敗，但源田壯亮個人出賽7場，繳出2成78打擊率，外加1支全壘打，無論是進攻還是防守，都是不可或缺的存在。
然而，卻在聖誕節這天遭到爆料，私下背著老婆、前日本偶像女團乃木坂46成員衛藤美彩，和銀座高級俱樂部的20代女性發展長達一年的地下戀情，引發日本網友熱議，紛紛留言表示：「沒想到源田也….」、「太震驚了」、「為什麼要這樣做呢？」、「2026年的經典賽怎麼辦呢」等。
同時也有網友整理出西武獅打線近年的場外爭議，包含已經轉戰福岡軟銀鷹的山川穂高，當時陷入外遇、強制猥褻爭議，而左外野手岸潤一郎也曾發生外遇事件；小將山村崇嘉、長谷川信哉在年僅19歲時，非法飲酒、吸菸，並且在網路上搭訕，也遭到球團懲處。
三壘手佐藤龍世，則是在限速60公里的高速公路上，狂飆149公里，遭判3月有期徒刑，緩刑2年，而如今源田壯亮也陷入不倫風波，對上賽季洋聯戰績墊底的西武獅來說，堪稱是雪上加霜。
我是廣告 請繼續往下閱讀
源田壯亮現年31歲，是2023年日本隊在經典賽奪冠的成員之一，本次參加12強是陣中年紀最大的代表，被期望能將經驗分享給年輕小將。雖然日本最終在冠軍戰落敗，但源田壯亮個人出賽7場，繳出2成78打擊率，外加1支全壘打，無論是進攻還是防守，都是不可或缺的存在。
然而，卻在聖誕節這天遭到爆料，私下背著老婆、前日本偶像女團乃木坂46成員衛藤美彩，和銀座高級俱樂部的20代女性發展長達一年的地下戀情，引發日本網友熱議，紛紛留言表示：「沒想到源田也….」、「太震驚了」、「為什麼要這樣做呢？」、「2026年的經典賽怎麼辦呢」等。
同時也有網友整理出西武獅打線近年的場外爭議，包含已經轉戰福岡軟銀鷹的山川穂高，當時陷入外遇、強制猥褻爭議，而左外野手岸潤一郎也曾發生外遇事件；小將山村崇嘉、長谷川信哉在年僅19歲時，非法飲酒、吸菸，並且在網路上搭訕，也遭到球團懲處。
三壘手佐藤龍世，則是在限速60公里的高速公路上，狂飆149公里，遭判3月有期徒刑，緩刑2年，而如今源田壯亮也陷入不倫風波，對上賽季洋聯戰績墊底的西武獅來說，堪稱是雪上加霜。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。