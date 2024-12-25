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▲麻疹傳染力極高，症狀、潛伏期一圖看懂。（圖／NOWnews社群中心）

▲接種MMR疫苗就是最有效的預防方式。（圖／疾管署）

台灣出現麻疹群聚傳染事件！疾管署今（25）日公布，國內新增7例麻疹確定病例，是12月10日越南境外移入引發的醫院麻疹群聚新增案例。目前相關接觸者高達1014人，群聚事件將持續監測至2025年1月8日。對此，《NOWnews今日新聞》也將整理出，讓民眾迅速掌握自己的情況。疾管署統計，截至2024年12月23日，我國累計麻疹確診病例26例，年齡介於20多歲至50多歲，其中17例為國內感染病例（含4起群聚事件），另9例為境外移入病例，感染來源包括航空器3例、越南2例、馬來西亞2例、泰國1例及柬埔寨1例。麻疹是由感染麻疹病毒（Measles virus）引起的急性呼吸道傳染病。麻疹的初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，在前驅症狀3到4天後會出現紅疹。不過在臨床上少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型。麻疹傳染力極強，可經空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。若不幸感染了麻疹病毒，病患從開始至出疹約7到18天，平均時間為14天上下。若近期有接觸麻疹患者，建議民眾展開自主健康管理，時間自最後一次接觸日往後推算18天內，早晚各量一次體溫，觀察自身症狀，若身體出現不適欲就診，則要記得配戴口罩，並避免搭乘大眾運輸工具。若是已經感染麻疹病毒，則患者在出疹的前、後4天內都具有極強的傳染力，若沒有出疹，則從發燒前1天到退燒後3天為可傳染期，匡列麻疹個案接觸者時也是依此原則。病人散佈於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，因此，在麻疹病例之可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，都算與個案有接觸，而可能被感染。即使病人已離開，該空間在2個小時內都可能還存有麻疹病毒，如果沒有麻疹免疫力的人進入這個空間，就有可能感染。除了避免出入人潮擁擠之公共場所之外，接種MMR疫苗就是最有效的預防方式，政府公費提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑MMR疫苗，請家長按時攜帶幼兒前往衛生所或合約院所接種。不過台灣1981年以後出生的成人，麻疹抗體盛行率較低，主要因為是接種麻疹疫苗的世代，但幼時接種疫苗所產生的抗體，也已經隨時間衰退，因此建議可諮詢醫師自費接種一劑MMR疫苗。