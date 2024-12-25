我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳（左）錄影受訪談夫妻經營之道，透露改變溝通口氣才能讓雙方關係從緊張轉為緩和，在平淡之中偶爾享受激情。（圖／記者陳明安攝影）

▲利菁（右3）自爆與老公一兩年沒有性生活，震驚全場眾人。（圖／記者陳明安攝影）

藝人六月（蔡君茹）及李易日前傳出婚變，今遭週刊爆出早就擬好離婚協議書，13年婚姻原本預計在12月31日宣布玩完，夫妻倆在二寶出生後就分房睡，李易也感受不到對方的愛，加上六月時常為了日常瑣事碎念，成了關係破裂導火線，對此，沈玉琳與利菁今（25）日出席節目錄影談論此事，由於兩人婚姻皆長跑超過10年以上，在現場分享起「夫妻經營之道」，沈玉琳透露與老婆芽芽熱情早已磨光，如今認知到「溝通語氣」的轉變能夠減少雙方衝突，而利菁則以8字「睜一隻眼閉一隻眼」強調包容的重要性，怎料話鋒一轉竟自爆與老公「一、兩年沒有性生活。」沈玉琳與老婆芽芽結婚14年，早已認知到濃情蜜意會趨於平淡，他也到後期才領悟到經營婚姻的重要性，透露自身在關係中做出轉變，「生活久而久之熟悉，講話都會隨便，隨便久了就會變吵架，有一天我就大澈大悟，試著不用那種命令式口氣來跟家人講話」，隨後自己開始以溫和的口氣與芽芽溝通，發現另一半漸漸地也跟著改變，讓雙方關係從緊張轉為緩和，才能在平淡之中偶爾享受激情。而結婚超過25年的利菁，則是回憶分享昔日老公的甜蜜舉動，不論是在大賣場直接下跪，或是扮演「大蟒蛇」的夫妻情趣，對方都沒有第二句話，然而隨著激情褪去，利菁笑嘆「後來再大的事情他都不做了」，還自嘲爆料有次老公問她「要吃西瓜還是愛愛？」利菁秒選擇吃西瓜，因為年紀大了愛愛很累，被問到多久沒性生活了？她尷尬笑說：「大概一兩年了，唉呦我不會說謊啦」震驚全場眾人。