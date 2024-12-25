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▲葉先生接受「全人工顳顎關節置換手術」後，臉部恢復對稱，並重拾咀嚼功能。（圖／林口長庚醫院提供）

34歲葉先生5年前發生重大車禍，造成他顏面變形、牙齒咬合不正且下巴後縮，長期無法正常進食，不僅瘦了一大圈，也影響日常社交，後來在林口庚醫院接受「全人工顳顎關節置換手術」後，臉部恢復對稱，並可正常咀嚼，沒有感染或排斥反應，成功推動台灣人工關節邁入新紀元。林口長庚醫院整形外科主治醫師廖漢聰說，據健保署統計，台灣約有20~25%人口患有顳顎關節障礙症候群。通常採物理治療、藥物治療及咬合板調整等保守方式，也多可有效改善病情，但少數狀況嚴重者仍需手術治療。目前一般常見的關節置換手術為膝、髖關節置換手術，而顳顎關節置換手術在國外雖已有20年以上歷史，國內卻因無廠商代理進口，所以普遍使用自體肋骨移植，卻有容易被吸收或無法預期功能等缺點。廖漢聰指出，5年前協助葉先生向衛福部申請專案進口全人工顳顎關節器材，術前醫療團隊先用電腦模擬規劃，以3D列印技術製作切割導引版、正顎手術導引版、咬合板及人工關節的擺放位置，再從病人耳前進行小範圍切開，去除損壞的顳顎關節，再植入合適的顳顎關節器材，術後3個月患者臉部即恢復對稱，開口可達4.5~5公分，並能正常咀嚼硬物，而術後5年追蹤，也無感染或關節排斥反應。此外，廖漢聰強調，全人工顳顎關節置換手術需注意一點，因切口鄰近顏面神經，如不慎傷到，恐導致面癱，且人工關節若擺放位置不對，也會造成咬合功能異常及顏面變形。廖漢聰表示，目前這款人工顳顎關節植入物已獲衛福部核可在台上市，可望為更多顳顎關節疾病患者提供治療選擇，若以美國每年每百萬人2~3人需要人工顳顎關節置換手術，預計台灣每年約有50~70位患者可受惠於此手術。林口長庚整形外科主任許聰政指出，葉先生是國內雙側人工顳顎關節置換手術的領先案例，為台灣在顳顎關節疾病治療領域的重大突破，不僅展示醫療界的實力，更重要是帶給民眾更多治療選擇。