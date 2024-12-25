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台積電創辦人張忠謀在台積電運動會致詞中稱「全球化已死」，引發外界熱議。對此，財信傳媒董事長謝金河認為，全球化死，嚴峻挑戰在眼前，但全球化繼續走下去，世界的挑戰恐怕更嚴峻，關鍵在於中國的變數。謝金河以「為什麼全球化會死亡」為題撰文指出，張忠謀反覆闡述全球化到反全球化的時代之變，台積電運動會上，他又說全球化已死，嚴峻挑戰在眼前。謝金河認為，全球化持續走下去，世界挑戰恐怕更嚴峻，這個嚴峻的關鍵就在中國的變數。謝金河表示，世界要全球化必須立足在市場經濟，也就是透過市場供需法則、企業公平競爭，但是若有一方是透過國家補貼、到銀行搬錢，不計成本代價、不擇手段也要把對方打趴，這個全球化就很難運作下去。謝金河引述Thomas Friedman的著作「世界是平的（The World is Flat）」一書內容指出，全世界出現許多推土機，將世界鏟平了，如網際網路發明、外包等將世界變得愈來愈平。該理論闡述從從柏林圍牆倒塌到2001年中國加入WTO的世界經濟變化過程，該書也精準論述全球化對世界帶來的衝擊，可說是該時代的鉅著。謝金河表示，中國是全球化最大贏家，但全球化為什麼會變調？這是因為中國經濟奔馳30年，中國國家資本變得強大，任何產業得到國家資本助力，很多產業就容易變得脆片化。從面板、LED、太陽能電池模組，到石化、鋼鐵、水泥，一直到現在的成熟製程半導體，甚至是碳化矽，都成了中國殺戮下的「慘業」。這兩年，中國電動車、電池席捲全球，日本、德國都出現災情，中國的「內捲」，已進一步捲到全世界。然而，局勢已出現變化，謝金河表示，川普關稅大刀衝著全球化來，現在愈來愈多人相信「世界不是平的」，全世界的供應鏈將重組，關稅壁壘可能愈築愈高，中國生產製造能量愈來愈強大，全球化與反全球化都會衍生不同生態與問題，這是未來世界的大挑戰。「張忠謀的憂慮，也許他已經悟出新的問題」。