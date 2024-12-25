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金州勇士隊當家球星Stephen Curry在接受ESPN專訪時坦言，他與「詹皇」LeBron James在NBA聯手的機會非常渺茫。儘管兩人在今年夏天巴黎奧運攜手為美國奪得金牌，但Curry對於在NBA再度合作的可能性語帶保留，坦言「很可能不會發生」。「可能不會，」Curry在被問到是否有可能與LeBron在NBA並肩作戰時直言，「我覺得這類假設性的問題，就留給那些喜歡討論的人去說吧，我們的重點還是打好自己的比賽。」有關Curry與LeBron的聯手話題早在上賽季就被討論。當時據報導，勇士隊曾試圖透過交易將詹皇帶到金州，但交易最終未能實現。根據NBA記者Marc Stein的報導，LeBron的經紀人Rich Paul「強烈反對」這筆交易，是導致交易破局的關鍵原因。從過去多年NBA總決賽的對手，到如今彼此間的尊重和友誼，Curry也談到他與LeBron的關係隨著時間發生了改變，「我們之間的競爭非常特別。」Curry表示：「多年來，我們在球場上爭奪冠軍，這讓我們對彼此有更多的欣賞和尊重。現在，我們仍然想擊敗對方，但這種尊重已經深植在我們的關係中。」隨著勇士隊在本賽季進攻端表現掙扎，並在西部聯盟排名持續下滑，有評論員建議勇士應該考慮再次與湖人討論交易LeBron的可能性。儘管Curry對此持謹慎態度，但在2月6日NBA交易截止日前，一切皆有可能。