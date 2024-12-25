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世界棒球12強日本隊成員、日本職棒西武獅球星源田壯亮今天被爆料外遇，小三還在12強賽期間來台和他幽會，而正牌老婆前日本偶像女團乃木坂46成員衛藤美彩被蒙在鼓裡，過去，衛藤美彩還曾遭源田壯亮隊友的太太以匿名方式，惡意攻擊。衛藤美彩2019年嫁給源田壯亮後，卻傳出一家人屢遭黑函攻擊，且事態嚴重到警察直接到球場調查，2022年8月日本八卦週刊《週刊文春》直接爆料，幕後始作俑者竟然是源田壯亮西武獅隊友的太太，針對此事，源田壯亮也在IG發長文證實一直以來承受著痛苦。「我也好，我太太也好，由於職業的關係受到誹謗中傷已經是家常便飯的事了，不過，這兩年來有人不停地暴露球隊內部情報以及我個人訊息。」源田壯亮表示，連住家地址、太太懷孕狀況都被曝光，人身安全受到威脅，也懷疑是否為身邊熟識的人所為，因此對人產生不信任感和不安。源田壯亮表示，為了保護人身安全，決定查明此帳號，結果沒想到這位匿名惡意攻擊人士竟然是自己隊友的妻子，所以和球團商量全部私下解決，「希望不要從該選手中奪走棒球。」不過警方直接到球場開始調查，以未預期的方式曝光，因此只對隊友說出所有的事實。最後，源田壯亮希望外界不要指責、誹謗對方的家人，「回歸平穩的日常生活，除此之外我別無所求，希望大家不要指責和誹謗中傷對方及其家屬。」