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美國準總統川普將在明年1月20日就職，總統賴清德釋出善意，邀請立法院長韓國瑜擔任特使，率團到美國祝賀。不過因立法院20日院會立委大亂鬥後，傳出韓國瑜出訪有變數。總統府秘書長潘孟安今（25）日到立法院備詢，證實確實有邀韓國瑜擔任特使，且目前為止也沒有生變。有媒體報導，「國安人士表示，韓國瑜起先立場是希望減少衝突，既然民進黨團有善意，朝野之間可以各退一步。但在傅崐萁強硬的態度下，最終仍是將三法硬闖過關。這也確實引起了綠營內部不滿，埋下韓國瑜能否順利率團出訪的導火線。」潘孟安今駁斥，沒有這樣的國安人士。潘也說，國慶之後，他曾代表賴清德邀韓國瑜餐敘，但韓國瑜並未同意，後來他又再次銜總統之命拜會韓國瑜，並希望韓國瑜能代表擔任總統特使團團長。潘孟安說，只要確定韓國瑜答應，就可以啟動後續作業，確認各黨立委代表、協助訂機票飯店等。