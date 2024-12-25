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根據國健署最新公布的2022年癌症登記資料，甲狀腺癌在台灣十大癌症中排名第7，當年確診5601人，比前一年增加975人，成長約21%，若屬難治型個案，恐需反覆開刀並接受標靶藥物等多種治療，相當辛苦，為此台大醫院研發基因檢測套組，可助患者及早針對特定基因使用最適合標靶藥，不只副作用降低，療效也更顯著。台大醫院基因醫學部教授陳沛隆表示，過去某些難治型甲狀腺癌病人須持續接受治療，例如一名77歲患者多年前因脖子酸、右手麻與無力而就醫，發現有甲狀腺癌合併肺部與頸椎轉移，當時隨即由神經外科進行緊急頸椎手術，以免產生永久性神經壓迫後遺症，另接受甲狀腺全切除術、頸部淋巴結廓清與放射性碘治療，但因肺部轉移腫瘤無法吸收放射性碘，導致治療無效。陳沛隆指出，醫療團隊後來為該患者進行多靶點標靶治療，頸椎並再補以放射線治療，成功使肺腫瘤有3年時間縮小，但病人後來卻因多靶點標靶治療出現嚴重腹瀉、皮疹脫皮等現象，為此台大醫院與台大醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所（基蛋所）合作，共同開發完整包含50個甲狀腺癌基因、19個融合基因的次世代基因檢測套組，並運用此套組為患者檢驗，發現有BRAFV600E、TERTp的基因突變，於是改用針對此突變的基因標靶治療，結果副作用大減，肺腫瘤也進一步縮小。對於此基因檢測套組，陳沛隆說，此套組包含文獻中發表的大部分甲狀腺癌特有基因變異，比起目前其他泛癌症的基因檢測，更能精確掌握甲狀腺癌病人的基因突變，為台灣目前甲狀腺癌基因檢測中最完整的套組，並通過多項醫療檢測認證，目前已造福許多患者，希望未來可協助更多有需要的病患。陳沛隆表示，台大醫院每年診斷的甲狀腺癌患者在300~400人左右，2024年至今更新增逾420人，透過跨科部團隊治療，可提供病人全方位的醫療服務，期望政府可以給予更多臨床治療相關資源，才能提供病患更好的醫療品質。