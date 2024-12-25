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▲24日晚間，新北市江姓男子與網友相約見面，卻遭2名男子噴灑辣椒水攻擊，並搶走裝有2萬現金、手機的包包，警方不排除是詐騙集團黑吃黑。（圖／翻攝畫面）

▲24日晚間，新北市江姓男子與網友相約見面，卻遭2名男子噴灑辣椒水攻擊，並搶走裝有2萬現金、手機的包包，警方不排除是詐騙集團黑吃黑。（圖／翻攝畫面）

24日晚間8時許，新北市29歲江姓男子，於交友軟體上與網友相約新店區福園街公園，未料卻遭2名男子噴灑辣椒水攻擊，並搶走裝有2萬現金、手機的包包，警方獲報後趕抵，於現場發現多張寫有「代購數位資產契約」的紙張、一罐辣椒水，警方不排除是詐騙集團黑吃黑，經過追查，於新北市泰山區某摩鐵，循線逮捕其中一名涉案男子，並起獲現金50多萬元、毒品依托咪酯（喪屍煙彈），正積極追查共犯下落，全案持續偵辦中。據了解，警方接獲江姓男子報案，他供稱於24日晚間，與網友約在福園街公園碰面，未料才剛剛抵達，就遭2名陌生男子噴辣椒水攻擊，裝有2萬現金、手機的包包也被搶走，之後2男駕駛租賃小客車逃逸。警方獲報到場，將江男送醫救治，於現場發現數張空白的「代購數位資產契約」紙張與一罐辣椒水，但江男語焉不詳，未說明是跟誰見面，也不願提告，因此警方不排除是詐團黑吃黑。警方調閱監視器追查，於板橋殯儀館停車場，發現犯案用的租賃車及江男背包，並鎖定其中一名涉案男子，25日上午，於泰山區某摩鐵逮捕莊姓男子，起獲53萬多元現金，以及二級毒品依托咪酯煙彈，案件持續偵辦中。