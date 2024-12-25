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▲性騷擾調查過程對被害人來說十分煎熬，支持系統若能及時介入，就能減低二次傷害。（示意圖／取自Pixabay）

▲陳政隆指出，性騷擾、性侵被害人支持資源其實是存在的，但為什麼沒有到少女身上，整個社會要好好檢討。（示意圖／NOWnews資料照）

▲在職場覺得被侵犯，發生性騷擾、性侵事件，可向相關單位求助，或是透過企業申訴管道。（圖／NOWnews社群中心製）

自譽「幸福企業」的麥當勞竟爆發17歲少女遭主管性騷侵害長達1年，最終罹患憂鬱症而輕生的悲劇。到底哪個環節出錯，才沒能接住她？婦團專家直言，麥當勞釋出的回應呈現「我有進行調查，我的職責已經完成了」之意，但雇主該做的不只有事件調查，職務隔離、心理支援等支持系統都該更友善，而政府、婦團與整個社會也都該檢討，為什麼支持系統無法觸及少女，及時補破網才能避免憾事再發生。婦女救援基金會執行長杜瑛秋接受《NOWnews今日新聞》電話訪問表示，麥當勞依法應訂有職場性騷申訴與懲處規定，一般員工、主管都要定期受訓，然而當事少女遭受性騷侵害長達1年才提出申訴，期間同事知情，卻沒有更早些給予協助。她直言：「杜瑛秋指出，少女今年2月離職、3月報案、5月性騷調查，「整個過程中對被害人來說很煎熬，要一直陳述，又被對方恐嚇威脅而想不開」。她遺憾說，過程中少女身邊同學、親友都沒發現她的異常與創傷，「」。婦女新知基金會開拓部主任陳政隆也告訴《NOWnews》說，從目前新聞報導及麥當勞公告時序中，看出麥當勞呈現「我有進行調查，我已經完成我的職責了」的態度，但是身為場所主人，其責任不只有進行調查，應向申訴人解釋接下來環節，提供心理支援、職務隔離等相關支持，雇主進一步的關心與討論，能讓事件往正向發展。去年#MeToo事件，催生性平三法（《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》及《性別平等教育法》）修法，最值得注目的是增訂了「權勢性騷擾」類型，且在刑度、罰鍰、賠償全面加重。受害者除一般性賠償外，還能請求最高5倍的「懲罰性賠償」。刑事上，加害者將將加重其刑1/2，最重達3年；行政罰方面，若雇主是性騷擾案行為人，最高將處以100萬的行政罰鍰。陳政隆疾呼，面對權勢關係「很難對抗」的刻板印象必須要翻轉。他無奈說，雖然上述新法今年3月8日已經正式上路，但很顯然民眾還是覺得面對權勢無能為力，落差要如何補足，是整個社會要好好討論的議題，讓大眾對台灣法律環境有更多信賴感。另外，最令陳政隆遺憾的是「支持資源其實是存在的，但為什麼沒有到少女身上」。他指出，少女有看身心科、有同事知道，但很可惜的是為什麼沒有轉介到相關資源，司法訴訟是漫長的歷程，在專業社工協助下，「」，民間單位宣導量能有限，顯然要政府一起做輔助配套措施才能讓支持系統更強大。此外，杜瑛秋也點出，新上路的《性別工作平等法》最大缺點是，「對於已經離職勞工這部分，雇主與勞動局能協助的部分十分有限」。杜瑛秋說明，根據性工法規定，接獲性騷申訴後，大型企業應提供律師、心理諮商等相關協助，被害人如果經濟困難，可跟雇主請求民事賠償，再由雇主代位向行為人求償，然而都只限在職員工。不論你是打工或是正職，發生職場性騷、性猥褻、甚至性侵時該怎麼辦？杜瑛秋指出，除了可以透過企業內部管道進行申訴外，甚至也可以直接撥打110報警，也可撥打113專線求助各縣市家防中心，也可向婦團、法扶等單位求助。杜瑛秋表示，麥當勞案件中多數侵害都發生在麥當勞工作場域中，報警後，麥當勞有責任提供場域監視器畫面，進行相關證據調查。杜瑛秋提醒，企業申訴專線受理的不會是分店，而是總公司人資，申訴後被害人是被保護的，不要害怕。若是發生《性騷擾防治法》第25條「性觸摸罪」，被強吻、擁抱或觸摸私密處，不敢報警可以打113或婦女救援，由社工協助陪同報警，經濟、心理諮商等都可根據需要來提供協助，最重要的是調查過程中，也都能由專案人員陪同，減少二度傷害，更是傳達「你未來的每一步都有人陪著，不會孤單」。求助管道也應靠大家分享出去。◾ 打110／113◾企業性騷申訴管道◾勵馨基金會 04-2223-9595◾現代婦女基金會 02-2351-2811◾婦女救援基金會 02-2555-8595◾婦女新知基金會 02 –2502-8715◾法律扶助基金會 02-412-8518◾台灣防暴聯盟 0800-434-434