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▲乾燥症是慢性自體免疫疾病，初期症狀不明顯，以口乾、眼乾最常見，部分病人可能有皮膚乾燥等。（圖／NOWnews資料照）

45歲林小姐是一名合唱團成員，多年來熱愛歌唱，某次發燒後，發現體力大不如前，且頻繁出現乾咳，唱歌時也常感覺中氣不足，後來到萬芳醫院胸腔科檢查，發現有間質性肺病變，再轉診至風濕免疫科，才證實病根是乾燥症，經半年治療，肺功能已完全恢復，得以再次站上音樂舞台。萬芳醫院風濕免疫科主治醫師陳瓏方說，乾燥症的學名為修格蘭氏症候群（Sjögren's syndrome），為慢性自體免疫疾病，初期症狀不明顯，以口乾、眼乾最常見，部分病人可能有皮膚乾燥、關節酸痛、疲倦等不適。陳瓏方指出，嚴重乾燥症患者可能影響肺臟、心臟、腎臟或神經系統等重要器官，但置身台灣潮濕氣候，病人很難聯想口乾等不明顯症狀是疾病引起，因此容易延誤診斷、治療。針對乾燥症成因，陳瓏方說，至今尚未明確，一般認為與遺傳及後天環境都有相關，且常與其他自體免疫疾病並存，例如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等；據統計，女性罹患乾燥症機率遠高於男性，發病年齡集中在40~60歲間。陳瓏方提醒，乾燥症相關的自體免疫抗體 anti-SSA（Ro） 與 anti-SSB（La），可能會通過胎盤影響胎兒健康，嚴重時甚至導致胎兒先天性心臟傳導阻滯，或新生兒紅斑性狼瘡等問題。因此病人若有生育計畫，務必積極與專業醫師配合治療，以確保母嬰健康。此外，陳瓏方表示，乾燥症的診斷需經過謹慎排除其他潛在原因，包括藥物副作用、過敏反應、感染、糖尿病等因素，民眾若發現眼睛乾澀、關節痠痛、皮膚對光敏感，或嘴巴乾燥到進食時需要喝水協助吞嚥，甚至半夜常因口渴起床飲水，且症狀持續超過3個月，應儘速前往風濕免疫科就醫，以免病情惡化。