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▲吳秉義、曾國城及卓文萱《型男大主廚》錄影受訪。（圖／三立電視提供）

美食節目《型男大主廚》開播19年內容不斷推陳出新，今（25）日特別舉辦美食跨界合作記者會，主持人曾國城、卓文萱、吳秉承，及負責年菜的名廚MAX、邱寶郎、Jerry、米澤與張秋永都出席，曾國城副業拌麵經營邁入10年，即將開設實體店面，目標在2025年底前完成北、中、南三地展店，首站決定插旗台中，確切時間點將會在明年公布，曾國城露面透露原因，因為台中在飲食方面消費水平較高，他被問到未來有無尋找合作對象打算？曾國城直言：「合資通常沒有好下場，所託非人啊！」曾國城很有生意頭腦，表示好不容易拌麵事業站穩市場，目前只想把「曾拌麵」變成長久品牌，他也透露明年拌麵實體店面即將展店，在全台北、中、南三地都有展店，目前暫定先插旗台中市一級戰區，因為台中飲食方面消費水平較高，預計明年四月即會正式宣布「好消息」，爾後曾國城被問到事業規模擴大，是否考慮會增資找人投資，曾國城秒回笑說不會，「合資不會有好的下場！」除此之外，曾國城過去也說過想投資川菜館，今天表示他還有一個夢想是開泰國餐廳，源於他很多年前出外景吃到當地米粉湯，覺得太吸引人了，由於台北市區餐廳飽和度高，他希望能開在大家想不到的地方，「要在沒有人的地方，餐廳位置有柳暗花明的感覺，像花園，不適想像中的餐廳。」而今日適逢聖誕節，曾國城透露昨日已和家人度過，一聊起兒子曾國城相當興奮，他表示出國念書是自己小時候的願望，現在兒子幫他完成了，每個月給兒子三到五萬零用錢，他也不會去問錢花在何處，因為曾國城認為兒子很有想法，不會用在浮華的地方。