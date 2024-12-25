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36歲日職明星投手田中將大於今（25）日聖誕節正式加盟讀賣巨人隊，並在25日於東京召開加盟記者會。田中穿上象徵傳奇的「11號」戰袍，這個背號曾由巨人隊傳奇投手齋藤雅樹與上原浩治使用，象徵著對這位經驗豐富投手的高度期待。而田中將大自稱從小就是巨人迷，轉戰巨人的決定沒有絲毫猶豫。田中將大在記者會中提到：「能穿上巨人球衣是一種榮耀。巨人隊的邀請非常熱烈，讓我毫不猶豫地做出決定。」他特別強調，加盟巨人對於他來說是一個全新挑戰，尤其是首次進入無指定打擊（DH）制度的中央聯盟。2024年對田中而言是一個充滿挫折的賽季，僅出賽1場，防禦率7.20，創下生涯首度單季無勝投紀錄，他坦言：「非常不甘心，但2025年將是我捲土重來的機會。」距離日美職棒生涯200勝里程碑僅差3勝，田中將大坦言這是他在新賽季的重要目標：「我希望早日達成，但更重要的是為球隊贏下更多比賽。」此外，他也強調自己將以經驗帶領巨人年輕投手們成長，幫助球隊在投手戰力上保持穩定。巨人隊在王牌投手菅野智之轉投美職巴爾的摩金鶯後，田中將成為先發輪值的核心人物。巨人監督阿部慎之助在記者會中明確表示：「我的目標就是與田中一起奪得日本一（總冠軍）。」田中對此表示認同，並承諾會全力以赴，將自己的經驗與能力貢獻給巨人隊。此外，他也不忘感謝老東家樂天金鷲的支持：「雖然我已不再是樂天的田中將大，但希望樂天的球迷能繼續支持我。」