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▲網友在臉書發起「跟王世堅玩交換禮物」的活動，截至目前為止，已突破5萬多人響應。（圖／擷取自臉書）

適逢聖誕節，有網友在臉書發起「跟王世堅玩交換禮物」的活動，截至目前為止，已突破5萬多人響應。對此，王世堅今（25）日受訪時直呼，感謝大家送給他「送禮王」稱號，他用四個字形容這個稱號，「當之無愧」。王世堅在任職台北市議員期間，在質詢時經常贈送有創意的禮物給首長，吸引大眾眼球，如在柯文哲任職市長期間，就送超過30件禮物，包含龍袍、魔鏡、腳踏車等，而在蔣萬安上任市長後，他也曾送「蔣公遺像」、秤子等，要他「我心如秤」。一名網友先前在臉書發起「跟王世堅玩交換禮物」活動，時間訂在今天的上午12時00分至下午11時55分，而該活動到目前為止，吸引5萬多人響應。民進黨今舉行中執會，會前被媒體問到，許多網友想和王世堅換禮物一事，王世堅聽聞後笑稱，很謝謝網友給他送禮王稱號，他用四個字形容這個稱號，「當之無愧」。