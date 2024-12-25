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隨著台灣邁入高齡社會，脊椎退化的問題也愈來愈受重視。一名年逾70歲的女性有骨質疏鬆症合併脊椎側彎，最嚴重時側彎角度已超過40度，雖曾接受開刀治療，結果卻惡化，甚至要坐輪椅，後來到台北榮民總醫院進行AI導航微創手術後，不僅可以再次挺直腰桿，身高還意外抽長3公分。台北榮總神經修復科主任吳昭慶表示，林婆婆年輕已有脊椎側彎的狀況，生產後常腰酸背痛、腳麻，原本有多年生活大致可應付，但隨著年齡增加，行動愈來愈困難，且數年開始有明顯的腿部疼痛，一度寸步難行，即使試過復健治療與多種藥物治療仍無效，到其他醫院接受脊椎內視鏡手術，依舊未見改善，反而更加嚴重，只能坐輪椅，幾乎放棄繼續治療。所幸經友人推薦，林婆婆到台北榮總神經外科就醫，接受微創脊椎手術後，恢復相當良好，第2天即下床行走，疼痛也大幅減輕，到術後半年多，已全無腰酸背痛與腳麻的困擾，甚至能逛街、買菜，最近2個月更重新騎上腳踏車，還發現自己的身高增加3公分。吳昭慶指出，過去此類複雜脊椎手術風險偏高，病人往往必須承受失血多、傷口大、肌肉破壞多、復原時間長等問題，但台北榮總團隊近10多年來致力發展微創脊椎矯型手術，利用多重套管式微創器械，加上AI顯微鏡輔助，使前側位、後位顯微手術皆得以順利「截彎取直」，並以斜前側融合、顯微椎孔間融合手術等聞名國際。此外，吳昭慶表示，台北榮總團隊發表的相關論文，已於近期陸續發表在《神經外科：脊椎》 (Journal of Neurosurgery: Spine)、《脊椎外科》(Spine) 等國際知名期刊，日前並與國際醫材大廠合作成立國際微創脊椎手術教育中心，推行脊椎AI微創手術教育，目前已有南韓、日本、新加坡等國家的醫師預定2025年至台北榮總觀摩，成功為台灣爭取更多能見度。