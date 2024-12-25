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▲張國榮（左）、梅艷芳在聖誕樹下合影的珍貴相片曝光。（圖／唐鶴德IG、香港電影吧微博）

▲張國榮（後）、梅艷芳曾經合作經典片《胭脂扣》，雙方有近20年的好交情。（圖／翻攝自微博）

香港傳奇影星張國榮（哥哥）21年前的愚人節縱身一躍，46年人生嘎然而止，從此跟所有愛他的人永別，同樣也是影視歌三棲的巨星、「香港的女兒」梅艷芳（梅姑）2003年12月30日不敵子宮頸癌辭世，享年40歲。昨（24）日平安夜，張國榮生前伴侶唐鶴德公開一張梅姑和哥哥在聖誕樹下的合照，惹哭不少粉絲。按照往年慣例，唐鶴德都會選在聖誕夜發文思念張國榮，今年也不例外，他於IG上傳一張張國榮的舊照，不同以往的是，哥哥身旁站著香港天后梅艷芳，張國榮一身筆挺西裝，左手摟在梅姑的腰間，兩人以一叢高聳的聖誕樹為背景留影，畫面氛圍恬靜且溫暖。唐鶴德在配文寫下：「平安夜，芳華絕代組合祝願大家平安過聖誕，快樂過一生。」看著兩大已故超級巨星對著鏡頭露出燦笑，讓不少網友感嘆直呼：「聖誕節是哥哥最喜歡的節日」、「俊男美女」、「感謝先生分享的這麼一張舊照，哥哥依舊靓眼的很，帥帥的」、「梅姐白得發光」、「懷念他們倆...」