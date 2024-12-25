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▲綠色環境給付計畫推廣契作種植硬質玉米。（圖／農業部）

農業部114年「綠色環境給付計畫」，將於2025年1月2日開始受理申報，農糧署表示，該計畫各項轉（契）作、生產環境維護(即農友所稱休耕)、繳售公糧稻穀、自行復耕種植登記及農業環境基本給付等措施，每年全國統一於1月受理申報作業，請符合資格且有意願參加的農友，務必把握於明年1月2日至2月8日申報期間，至全臺任一鄉（鎮、市、區）公所或農會申報，並提醒農友，若申報地一經選定且已申報者，當年度即不得變更申報鄉鎮。農糧署表示，配合國內農友多元耕作特性，除公糧另有規定外，開放農友可自行規劃耕作期程，以符合「耕作起始日為114年各月1日、11日、16日或21日，結束日為各月10日、15日、20日或最後一日，且須為連續4個月以上」的耕作期間（例：2/1-5/31或3/16-7/15）申報1次耕作措施為原則，全年申報上限為2次；但不同耕作措施之耕作期間不得重疊，另生產環境維護措施每年限申報1次且不得跨年度，其餘措施之耕作期間得跨年度種植（例：9/16-翌年4/15）。不熟悉自選方式或已配合當地耕作習慣的農友免擔心，可參考縣市政府推薦「在地農友耕作模式」，各種經典耕作組合「套餐」任君挑選。農糧署再次提醒農友，倘實際種植情形有異動、與原申報內容不符時，務必在原申報耕作期間開始之前，至原申報地辦理更正，耕作期間一旦開始，將無法受理變更申報，並強調本計畫採實質登記制，無論參加哪種措施，都必須於規定時間內完成申報作業，逾期一律不予受理。