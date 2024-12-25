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▲為配合國光客運台北車站拆遷，有4條路線調整至台北轉運站4樓和台鐵台北車站東三門搭乘。（圖／國光客運）

國光客運台北站，只營業至2025年元旦凌晨3點，為配合拆遷，有4條路線也將進行調整，其中1819的台北-桃園國際機場路線，停靠站位改至台北轉運站4樓409號月台。根據國光客運公告，，1819的台北-桃園國際機場路線，停靠站位改至台北轉運站4樓409號月台、1813台北-基隆、1813D台北-中山區-基隆、1815台北-金山等路線。停課站位改至台北車站東三門，此4條路線，將自2025年1月1日凌晨3點起調整。另為配合114年元旦跨年台北市政府交通管制，國光客運1800中崙-基隆路線，基隆往中崙末班調整為20:05（原21:15）、中崙往基隆末班調整為20:50（原22:00）、19:00起以後不進「市府轉運站」：1813D台北-基隆（經中山區）及1815台北-金山路線，【1813D】台北 基隆（經中山區）及【1815】台北 金山路線19:00後不進「市府轉運站」，21:00後僅行駛至「台北科技大學」後由建國高架橋續往基隆、金青中心行駛，其餘站點配合跨年道路管制取消不停靠；【1813D】基隆一台北（經中山區）及【1815】金山 台北路線，19:00後不進「市府轉運站」，21:00後由建國高架橋下行駛至「台北科技大學」後由續往台北車站，其餘站點配合跨年道路管制取消不停靠。同時將在12月31日增開【1813】基隆一台北：23:50、1月1日（三）增開【1813】基隆一台北：00:10、00:30、00:50、01:10【1813】台北 基隆：00:40、01:00、01:20、01:40、02:00，當日於台北車站（國光）往基隆、金青中心及台北車站（鄭州）往桃園、中壢路線正常營駛至末班。