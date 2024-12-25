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▲六扇門從2014年開始異軍突起，目前在全台灣約有90間門市。（圖／翻攝自六扇門FB）

▲石二鍋隸屬於王品集團旗下，進店後就可以發現廚房、環境都與一般小火鍋店有很大的差異，相當乾淨。（示意圖／翻攝石二鍋臉書）

▲六扇門店內自助吧可以說是小火鍋品牌中最豐富的，基本的爆米花、冰淇淋之外，在其他店家要額外單點的王子麵、鍋燒意麵、手打麵等，在自助吧都能免費拿取享用。（圖／翻攝Google評論）

聖誕節快樂！冷冷的冬天已經到來，冷氣團也一波波報到，也讓各地的小火鍋店人潮滿滿。近日，就有饕客好奇「台灣市面上好幾種小火鍋品牌，究竟小火鍋霸主哪一間？」而貼文曝光後，石二鍋雖然聲量極高，但卻被「CP值霸主」靠著超強自助吧超車成功。目前在台灣街頭上，可以看到好幾種品牌的小火鍋店，包含三媽臭臭鍋、六扇門、石二鍋、五路鍋聖、趣味一下、大呼過癮、錢都等品牌，每到冬天，小火鍋競爭激烈的戰國時代就此展開，也讓鄉民不禁好奇「小火鍋霸主究竟是誰？」討論文曝光後，立刻有不少網友點名「石二鍋」，但是也有人認為，平價小火鍋定義應該是在200元內就點上一份主餐、能吃飽作為分界線，而石二鍋的單價較高，相比其他品牌的價格也貴了50元，幾乎快脫離平價小火鍋的範疇了。將「石二鍋」選項拿掉之後，最多鄉民點名的小火鍋霸主，則落到了「六扇門」身上。事實上，石二鍋、六扇門兩間小火鍋店，《NOWnews今日新聞》記者都曾到訪過，首先是石二鍋，它隸屬於王品集團旗下，因此進店後就可以發現廚房、環境都與一般小火鍋店有很大的差異，相當乾淨，蔬菜盤部分也能感受到很用心地挑選，不但外觀完整好看，蔬菜甜味鮮嫩度也都有一定的水準，以及招牌，比較可惜的就是肉盤，與其他品牌小火鍋差異不大，而店內最便宜的價格就是上選牛肉的238元，與其他品牌小火鍋還是有約50元的價差，自助吧部分也只有飲料，其餘品項都需額外單點。至於六扇門的部分，則是從2014年開始異軍突起的品牌，目前在全台灣約有90間門市，店內鍋物最便宜價格為170元的原味鍋，200元內的品項就有多達8種口味，再加上店內自助吧可以說是小火鍋品牌中最豐富的，基本的爆米花、冰淇淋之外，在其他店家要額外單點的王子麵、鍋燒意麵、手打麵等，在六扇門自助吧都能免費拿取享用，170元就能吃到撐，「小火鍋CP值霸主」名號當之無愧。