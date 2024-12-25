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輝達（Nvidia）等科技大廠近年到台灣加碼投資，但是台電8月曾表示，考量到北部供電能力，不再核供桃園以北不再核供5MW以上資料中心用電，讓北部地方諸侯不滿。經濟部長郭智輝今（25）日在立院指出，考量到綠電、電價等條件，5MW以上規模的資料中心，本來就不會優先選擇台灣。立法院經濟委員會今日審查國營事業預算，其中討論到台電1000億元撥補預算。民眾黨立委張啓楷表示，立委提出許多凍結、減列版本，主張台電應該要回覆北部缺不缺電，輝達、谷歌能不能在桃園、新北設立資料中心，才能再進一步討論，不然為什麼要把錢給台電？台電董事長曾文生說明，Ai資料中心我們的條件很清楚是5MW以上，這個規模非常大，像是輝達在高雄所設立的Taipei-1也才2MW。台電不希望把大規模機房放在北部，這樣根本沒有效率，如果到綠電比較充裕的中南部，對於電網平衡有很大幫助，「這不是缺電問題，是電網效率問題。」郭智輝隨即也上台補充，輝達、超微（AMD）要設在台北會支持，但是這些都不太可能會用5MW，他強調經濟部還是希望這些廠商到南部，現實是光要在壅擠的北部找到人、落地都是個大問題，南部則有更大的發揮空間。郭智輝受訪表示，首先這些資料中心不會用到5MW以上，這是常識問題，如果真的要設立這麼大的資料中心，也一定會選擇電價比較低的地方去，「我們電價你們都嫌貴，你們會來這邊設立嗎？」他補充，資料中心一定要綠電、電比較便宜，而且資料中心不一定要設在台北，在南部地區也可以設立，人在台北上班，但是作業在中南部這不是很好嗎？他強調，如果輝達、超微要在台北做研發中心，不會用到那麼多電，經濟部也會極力爭取。對於桃園還是有意引入5MW資料中心，郭智輝指，如果國光電廠二期可以蓋起來當然沒問題，如果基隆協和電廠蓋起來，那也沒有問題，但現在就是比較吃緊，認為國外廠商也不會自己找自己麻煩，故意把資料中心放在北部，強調還是建議規模較大的資料中心放在南部、人才需求多的研發中心在北部。