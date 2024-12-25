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▲天赦日最好吃素一天，避免殺生的行為，也不適合太晚起床。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲柯柏成指出，每一次天赦日煮錢水是增加財運的基本配備。（圖／翻攝自柯柏成臉書）

2024年最後天赦日將在明（26）日到來，命理專家柯柏成透露，天赦日是上天大赦的日子，一定要好好把握本年度最後轉運好時機，否則下次得等到明年的3月10日，他也提供天赦日開運大法，可讓全家整年旺財、催旺家運。柯柏成指出，天赦日本意就是上天大赦的日子，過去積累的罪過都可以在這一天懺除，當天向老天爺許的願望都特別容易實現，且不分宗教，無論是寺廟宮壇、天主基督或是阿拉的教堂都可以許願。但天赦日在求轉好運之前，得配合上天的好生之德，，尤其是家人之間，家和才能萬事興。不只如此，也可按照之前天赦日的慣例煮錢水，但這次為了替來年2025年佈財陣，煮，例如台幣50元、馬幣50sen、新加坡幣1元或港幣5毫，但總數168枚硬幣不變。若家中大門的朝向是西南、正南或東南，可以使用這個北斗七星布陣進財法，對應新的一年九宮飛星入貴人財庫、正財及偏財位，在除夕前將大門換置新的紅色迎賓地毯，七枚硬幣依照北斗七星排列杓口朝門外再蓋上地毯就完成，，等明年結束前再將這些硬幣捐獻出去。若家中大門方向不同，可準備一個透明的碗，內置八分滿的粗鹽，將七枚硬幣放在鹽上，放在家中西南、正南或東南方擇一較為方便乾淨的地方即可，