我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外送工會理事長陳昱安之前公開表示，UberEats過去片面答應很多事情，最後都食言而肥，外送員在沒有專法情況下，無法確定權益可以受到保障。（資料照片，圖／記者葉政勳攝影）

▲公平會傳出已經否決兩大外送平台的合併和，外送市場目前依舊維持兩大平台的競爭關係。（資料照片，圖／記者周淑萍攝）

Uber Eats今年5月投下了震撼彈，宣布要併購foodpanda台灣外送事業，此舉引發各界熱議。今（25）日再度出現變數，根據《中央社》報導，公平會在上午委員會議已經做出決議：「因此案競爭疑慮太大，決定不予通過結合案。」宣告外送平台維持兩大市場。對此合併案引發的爭議，全國外送產業工會發言人蘇柏豪接受《NOWnews》採訪時表示，面對兩大外送平台合併案破局，全國外送產業工會蘇柏豪直言「贊成公平會的決議」，認為是一個「是多贏的局面」。他補充說明，外送工會平台一直以來就是希望有越多業者參與外送市場，對消費者、平台、商家、外送員等都會更有利。他提到，外送工會的立場一直以來都希望更多業者能參與市場，才能避免單一業者壟斷。此次公平會的決議，讓外送市場維持在競爭狀態，雖然也可能會出現聯合定價或寡占行為，但在目前情況下，市場多元化的程度已較以往提升，也會持續關注公平會的相關定義和後續決策，確保市場能朝向更公平、更透明的方向發展。