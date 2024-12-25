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台灣麥當勞遭爆疑似主管性侵17歲女工讀生，導致罹患憂鬱症輕生案件，女員工母親在Threads發文控訴麥當勞公司僅開除加害人，卻對家屬與被害人毫不理會，引起社會大眾關注，並發起拒吃麥當勞活動。台北市議員許淑華表示，現有受害者可能不只一人，希望更多被害者及相關知情人士勇敢站出來，提供更多證據。許淑華嚴厲譴責加害人的惡劣行為，呼籲政府相關部門立即介入調查，徹底檢視案件細節，還給女學生家屬一個公道。「就我所知，這位襄理不僅對被害人下手，甚至炫耀自己在沒有監視器的地方作案！態度非常惡劣！」許淑華提到，更令人擔憂的是，現有受害者可能不只一人，這可能不只是單一事件，而是牽涉更廣的結構性問題！希望更多被害者及相關知情人士勇敢站出來，提供更多證據。從這起案件，不僅反映出職場對未成年勞工的保護機制失靈，也凸顯出職場監控管理與通報機制的嚴重不足。許淑華呼籲，希望勞動部及地方政府，應加速共同檢討相關規範，對未成年打工環境進行全面稽查；身為民代她也會持續監督，確保相關機制建立，保護未成年人的職場環境，莫讓悲劇再次發生。北市勞動局表示，12月9日接獲民眾透過1999市民熱線陳情後，即刻聯繫麥當勞及陳情人進行瞭解，除三度聯繫陳情人說明所有依《性別平等工作法》的申訴權利外，並依規定透過陳情系統回復相關申訴管道給陳情人；同時已限期要求麥當勞在27日前，回復有關此案所為一切調查資料。