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美國股市昨（24）日迎來耶誕行情，四大指數全數走高，激勵台北股市今（25）日開盤上漲106.11點、來到23226.35點，不過在台積電一度回測平盤的壓力下，指數收斂，最低來到23159.36點，好在尾盤在電子股的領軍下，終場上漲99.89點或0.43%，收在23220.13點，不過日K拉出連續2根黑K棒，成交量為3057.14億元。大盤開高走低，中小型股也同步開高震盪，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到255.5點，盤中最高一度來到257.15點，終場上漲1.11點或0.43%，收在256.41點，日K拉出第三根紅K棒，不過月線得而復失，成交量為968.26億元。今日個股成交量排行榜前五名為：佳能、泰金寶-DR、友訊、華晶科、華南金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯鈞、佳能、大銀微系統、所羅門。權值股全數走高，權王台積電以1090元開出、上漲10元，盤中雖然遇到亂流，一度回測平盤價1080元，不過午盤有買單挹注，終場上漲5元或0.46%，來到1085元，日K連2黑，挹注大盤指數就有39點；也因此推動半導體股集體走強，穎崴上漲逾7%，公準、汎銓上漲逾6%，錼創科技-KY創上漲逾5%，京元電子、台星科、凌陽創新上漲逾2%。也因此推動設備股集體走高，陽程亮燈漲停來到62.5元，三聯、和椿上漲逾4%，豪勉、洋基公程、旺矽、科嶠、盟立、信紘科、雷科上漲逾3%，穎漢、均豪、由田、美達科技、川寶上漲逾2%。鴻海以186.5元開出、上漲1元，盤中最高一度來到188元，終場上漲1元或0.54%，收在186.5元，日K連2黑，挹注大盤指數就有4點；再加上年底集團作帳行情發動，鴻家軍今日也有強勢表現，廣宇、陽程亮燈漲停，正達、中揚光上漲逾7%，榮創上漲逾6%。聯發科表現相對強勁，以1420元開出、上漲15元，盤中最高一度來到1430元，終場上漲5元或0.36%，收在1410元，日K連2黑，挹注大盤指數就有2點。此外，今日以電子股表現最為強勁，首先是續強的機器人概念股，市場開始展望明年初的CES大展，以及輝達GTC大會，因此資金先行卡位。機器人概念股多檔亮燈漲停，包括慧友、佳能、陽程，其他個股也有好表現，全球傳動、大拓-KY上漲逾7%，凌陽、和大上漲逾6%，台灣精銳、所羅門、廣明上漲逾5%，三聯、凌華、和椿、直得上漲逾4%，羅昇、盟立、微星、龍澤科、昆盈上漲逾3%。續強的還有無人機概念股，今國光、亞光亮燈漲停，華晶科上漲逾6%，鼎天上漲逾3%，長園科、中光電、圓剛、千附上漲逾2%。由於搭上無人機話題，光學鏡頭股也趁勢走高，掀起漲停潮，包括佳凌、今國光、伯特光、保勝光學、新鉅科、佳能、揚明光、亞光，其他個股也有好表現，聯一光、中揚光上漲逾7%，華晶科、先進光上漲逾6%。車用股今日也有漲勢，新盛力亮燈漲停來到68.7元，和大、系統電上漲逾6%，淳安、宇隆上漲逾5%，IKKA-KY上漲逾4%，華孚上漲逾3%，長園科、正崴、維熹、永彰上漲逾2%。網通股也有表現，能率亮燈漲停來到39.15元，華星光、友訊上漲逾8%，友勁上漲7%，全新、正基上漲逾5%，聯光通上漲逾4%，展達、關貿、達發、眾達-KY、星通、鼎天、訊舟、昇達科、中磊、光環、上詮、立端上漲逾2%。此外，台股再現16千金，AES-KY強攻漲停板，收在1075元，成為台股第16千金。也帶動BBU概念股同步走高，新盛力、順達、西勝亮燈漲停，興能高、系統電上漲逾6%，加百裕上漲逾4%。