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▲納豆（右）在11月20日諧音「依依愛你」的日子，向交往長達8年時間的依依（左）求婚。（圖／納豆臉書）

▲依依（左起）、納豆、梁舒涵、曾子余藉著拍攝工作到沖繩旅遊，也完成了納豆的求婚計畫。（圖／TVBS提供）

▲納豆（左2）在海邊向依依（左1）求婚成功，少不了梁舒涵（右2）、曾子余（右1）的幫助。（圖／TVBS提供）

男星納豆今年11月20日向女友依依求婚，兩人在沖繩留下浪漫回憶，驚喜過程也全被節目《食尚玩家2天1夜Go》記錄下來，今（25）日聖誕夜晚間10點將正式播出。而讓這場求婚驚喜順利成功的「幕後功臣」也曝光，是同行出國的主持人梁舒涵。納豆求婚依依的完整計畫將在節目《食尚玩家2天1夜Go》播出，為了把依依順利帶到沖繩，一開始節目組讓主持人們抽籤決定外景地點，一行人「巧合地」抽中沖繩，但事實上，這一切早已是製作團隊精心安排的橋段。製作單位透露，此次驚喜求婚最困難的部分並非行程規劃或景點挑選，而是如何成功瞞住納豆的女友依依，以及控制納豆不露餡的「多嘴本性」。一開始，精明的依依對於要到沖繩一事，始終抱持懷疑態度，覺得「一定有貓膩」，早上在辦公室抽籤，下午竟然就能出國，讓她在前往機場的車上還是半信半疑，直言：「沒看到機票前，我絕對不相信要出國！」結果多虧豬隊友梁舒涵的「神助攻」，她快到機場時才驚覺自己護照忘在台北，這段意外插曲讓整趟旅程更顯真實，依依才終於放下戒心。主持人曾子余也笑說：「我們真是受綜藝之神眷顧！」依依在旅途中也回憶起她和納豆兩人第一次出國的地點就是沖繩，當時納豆幫她拍的照片曝光，被眼尖記者發現兩人的Po文時間與地點吻合，戀情才終於被揭開。這趟驚喜求婚不僅讓納豆和依依重回最初心動的地方，也見證了兩人感情的昇華，節目將在晚間10點播出，陪觀眾共度聖誕節。