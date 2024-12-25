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立法院會昨日進行司法院大法官人事同意權案投票，7位被提名人全被否決，其中，台大國發所所長劉靜怡更是被民進黨團封殺，引起外界討論。對此，民進黨立委王世堅今（25）日痛批，劉非常不適合當大法官，自走砲個性比較適合當網紅、名嘴；他直言，劉把前總統蔡英文罵得一無是處，英粉當然和她是「血海深仇」。立法院昨進行大法官人事同意權投票，7位被提名人中，立法院國民黨團全面封殺，民眾黨團僅同意劉靜怡，民進黨團只對劉靜怡投反對票。民進黨今舉行中執會，王世堅會前接受媒體訪問時直呼，他與劉教授完全不熟，大法官應該個性沉穩、很內斂，才能讓社會信服，而劉教授可能比較適合當網紅名嘴。王世堅直呼，劉靜怡自走砲的個性、什麼都要批，擔任大法官個性應沉穩，而台灣的法界，個性沉穩、有修養、學養俱佳的人選非常多，他相信總統賴清德及提名小組再切磋、研究之下，應該還會有一份很完美的名單。王世堅表示，劉靜怡除了不適合外，他還提到另點，就是不管哪一黨擔任總統，身為教授就不該對即將卸任的總統罵到一無是處，蔡英文是最高票總統、獲得廣大民意支持，在各向歷練、學養都是一等一，怎麼會讓她罵到一文不值、一無是處？「罵了最高票的總統，等於侮辱全體台灣人民、辱罵台灣人民的智慧不是嗎？」王世堅提到，對他而言，在蔡英文的支持者前，用羞辱性的字眼謾罵，「那我說實在話，簡單用四個字形容『血海深仇』！」他批評，「怎麼可以這樣，大家對蔡總統的敬佩理解支持，被你講成這樣，那這群英粉當然是血海深仇」。