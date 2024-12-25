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2014年一首「島嶼天光」貫穿了整起太陽花運動，餘音繚繞，連帶影響了政治版圖，讓國民黨丟掉了台北市長寶座，更進一步促成政黨輪替，2016年蔡英文當選總統，民進黨全面執政。10年過去了，太陽花要角一一進入權力場域的核心，原本被討厭的國民黨官員，早換成民進黨官員，民進黨角色變換成了執政黨，卻依舊喊著「島嶼再天光」，要人們再度上街頭，為的只是幫民進黨文過飾非。民進黨團總召柯建銘在綠營攻進立法院的當晚在臉書發文，寫道「就從今夜起，台灣人民不要在歷史關鍵時刻缺席！未來一個月是國家存亡關鍵時刻！！」呼籲「島嶼再天光，台灣人民站出來，最後一個月，救台灣，救全球民主！」，文章最後tag所有綠營立委。民進黨為了阻擋在野黨審議法案，先是破窗、拆門用非法的方式佔據立法院，再發文要大家為了台灣站出來，要不說還以為這是在野黨的手段，但這卻是出自於執政黨的總召。更何況連法案都還沒通過，民進黨就要人民呼朋引伴上街抗議，用非民主的手段進行反制，「請問這是哪門子的執政黨」。如果說太陽花是抗議國民黨強行通過服貿協議，而漠視了民主審議的手段；那麼這次民進黨要求民眾上街，難道是為了放棄民主，改用街頭暴力及民粹嗎？看看莊瑞雄揮手指揮要民眾攻進立院，鍾佳濱直接帶著油壓剪剪斷鎖鏈，這就是大家要的「島嶼天光」嗎？民進黨早已進到體制內，卻還是選擇街頭路線，想要用人民來壓迫在野黨。問題是，當家執政的是你、發動街頭的也是你，毫無正當性、理想性，完全沒有民主可言。柯建銘甚至說，財劃法、選罷法等修法是徹底破壞台灣民主，憲政體制，讓民進黨無法執政，國家必亡。真的可笑，修法竟然會讓民進黨無法執政，然後國家就會滅亡？這也太看不起台灣人民了吧！賴清德才剛當選總統耶，怎麼這樣看衰呢？在立法院修法就會讓中華民國亡國？就是跟中國唱和？民進黨的這套恐嚇論述從黨外用到在野，從在野用到現在執政了還在用，真的不膩耶！當年太陽花運動訴求的除了退回服貿協議外，其他包括兩岸協議監督法制化，先立法再審查服貿協議、召開公民憲政會議、要求朝野立委站出來，響應人民的需求，這幾點民進黨有做到嗎？換了位置，換了腦袋，民進黨拿到政權後，就不理不睬，兩岸協議至今未能法制化，執政後有真正響應人民的需求嗎？有希望朝野和諧，傾聽不一樣的聲音嗎？當初抗議的太陽花青年，如今已步入中年，該有思辨是非的能力了，看到如今的民進黨成了當年那個不守法治、漠視民主的政黨，「你們難道不生氣嗎？」此時，我們知道這座島嶼的天光無關服貿，更無關乎公平正義，而是任憑想要操弄權力慾望的政客們使喚，這座島嶼的天光取決於民進黨的好惡，民進黨說好的就有天光、民進黨說壞的就暗無天日。只要民眾無法看清，這招就繼續有效。這座島嶼上的人民始終被民進黨操弄，無法自拔，即便十年過去，還是看不到島嶼的天光，一樣的樂團，唱著一樣的歌詞，嘴裡勇敢的台灣人，至今還在原地踏步，看不到未來，更做不了主人，任憑光陰蹉跎，時光流逝，這是天作孽，還是自作孽？●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com