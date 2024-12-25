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中華職棒進入到休賽季，明年賽季會有新人加入，也可能有老將退出。有傳聞稱統一獅內野手陳鏞基下一季朝引退方向規劃，不過今（25）日本人表示，這一切都尚未決定，直言還要和公司和家人多討論一下，現在無法給答案。41歲的統一獅球星陳鏞基，這幾年都會被問到選手生涯相關的問題，去年季後他坦言要超越高國慶的紀錄可能有點困難，也直言看到同期戰友紛紛退役，自己感觸良多，稱自己退休後應該還是會待在棒球領域，不一定是教練或行政，但一定和棒球相關。今天在記者會上，有媒體問陳鏞基和胡金龍明年是否是最後一年，對此前者表示，自己還沒和總經理禮聊過，也要先跟家人談談，畢竟從國小就在打棒球，結束選手生涯這件事要慎重，不能隨隨便便就說高掛球鞋。「我還需要更長時間思考。」陳鏞基說，自己目前個人身體狀況是可以的、也相當健康，應該有機會再挑戰一下，「這個（退役話題）要跟公司再討論一下，現在無法給出答案。」陳鏞基今年初和統一球團再簽下2年複數年約，2024及2025年月薪65萬，合約薪資總額1560萬，另有激勵條款。統一獅領隊蘇泰安稱會先和選手本人談談、了解他們的意願，球團才會有所動作。