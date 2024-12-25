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▲聖誕老人在大樓頂層排成一排，甚至擺出「CGCW」字母形狀的隊形。（圖／翻設自影片）

聖誕節期間泰國曼谷有一群「聖誕老人」攀爬235公尺高的大樓，引發話題。原來他們是一群大樓窗戶清潔工，為了給高級飯店換上聖誕節裝飾，而攀爬大樓，並在窗外排出大樓名稱，行為十分引人注目。根據《美聯社》報導，聖誕節前夕，泰國曼谷有30多名身著聖誕節慶主題服裝的工人為大樓的玻璃塗上了節慶相關的粉刷裝飾，他們也以空中飛行攝影機拍下攀爬高樓的全程影片。影片中可看到這些工人身著節慶服裝，腰間繫著安全帶，正在中央世界酒店 (CentralWorld Hotel) 235公尺高的聖塔拉大酒店 (Centara Grand) 清潔窗戶。他們在大樓頂層排成一排，甚至擺出「CGCW」字母形狀的隊形，象徵建築物的名稱。他們在工作時，大樓內的客人和員工都看到這群聖誕老人，他們也興奮地跟大家揮手打招呼，整個過程十分歡樂。不過聖誕老人攀爬聖塔拉酒店的影片十分驚險，網友戲稱「有懼高症的人千萬別看！」他們所攀爬的泰國曼谷五星級聖塔拉大酒店共有505間客房，且都是位在27樓以上的高樓層。 該飯店位於曼谷最精華的市中心，房間極佳的景色是這裡的一大亮點。