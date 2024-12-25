我是廣告 請繼續往下閱讀

日本名投「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，引起各隊關注，近日大多數美國媒體認為道奇和教士最有機會簽下他，然而《King Source》今天報導卻指出，「所有跡象都指出，佐佐木朗希將加入洋基。」認為這隻東岸霸主才是真正的頭號熱門。《King Source》認為，「洋基之所以最有可能，最大原因在於佐佐木朗希的偶像是曾經效力於洋基的田中將大，而不是達比修有或大谷翔平。他與田中將大之間的聯繫將成為洋基的一大優勢。且據報導，另兩位日籍巨星所屬的教士與道奇，尚未與佐佐木朗希會面。」對於有球迷指出，教士和道奇已經與佐佐木朗希團隊會面的說法，《King Source》反駁，「這兩支球隊只是被認為『有力候選』，並未確認已經完成面談。」洋基總管Brian Cashman在本月18日時透露，近日計劃在加州與佐佐木朗希的團隊進行面談，並大讚「他擁有驚人的天賦，這是無庸置疑的」，但是否會邀請洋基的日本名宿松井秀喜或是田中將大參與會談，並未透露。截至目前為止，已知共有6支球隊會見佐佐木朗希，包含洋基、大都會、小熊、白襪、遊騎兵和巨人，同時，費城人和紅襪被爆出未接到佐佐木團隊的面談通知，可能已經退出競爭行列了。預計最終完成會面的球隊數介於12到15隊。