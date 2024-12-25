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今（25）日迎來一年一度的聖誕節，除了與家人團聚過節之外，也有不少人十分關心今年聖誕老人的行蹤。據追蹤全球飛航狀態的Flightradar24資訊顯示，聖誕老人已經在台灣時間24日晚間10點41分行經台灣。不過聖誕老人要在一天之內跑遍全球，可說是不得不「飆鹿」，數據顯示，聖誕老人的速度甚至一度達到了11.15馬赫，超越了「阿湯哥」湯姆克魯斯在《捍衛戰士：獨行俠》駕駛暗星的10.2馬赫紀錄。由美國、加拿大共同組成的軍事機構「北美防空司令部」（NORAD）啟動的年度任務「追蹤聖誕老人」（Tracks Santa），讓全球掀起追蹤熱潮。近幾年來，航空資訊網「Flightradar24」也會在聖誕節前夕開始追蹤「聖誕老公公」的動態，據其資料顯示，聖誕老人以「SANTA1」的呼號飛行，飛行器為雪橇，航空公司則是Merry Christmas，代號為HOHOHO。根據Flightradar24網站顯示，聖誕老人全程於60000英呎（約18.288公里）高空奔馳，截至台灣時間下午2點21分，聖誕老人已經飛過了位於加勒比海的島國巴哈馬，持續以2128節的速度快速朝東南方前進中，相當於每小時4041公里及3.2馬赫。不過據追蹤觀察數據，聖誕老人在行經義大利上空時，曾短暫加速「趕鹿」，以7441節的速度前進，相當於每小時13780公里及11.15馬赫，已經比最高速可達2.05馬赫的F-16戰鬥機還快，甚至比阿湯哥在電影《捍衛戰士：獨行俠》中，駕駛的「暗星」的最高速度10.2馬赫（約每小時12597公里）還要快。聖誕老人昨（24）晚從格陵蘭家中出發，從東半球一路跑到西半球。據「NORAD追蹤聖誕老人」追蹤服務，截至下午2點，聖誕老人已經送出了69億份禮物。