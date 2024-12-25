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日本職棒西武獅球星、世界12強日本武士隊國手源田壯亮，今（25）日遭《週刊文春》爆出外遇醜聞，消息指出他在12強期間，在台灣與外遇對象親密約會，引發外界譁然。曾被視為武士隊「不動游擊手」及模範夫妻檔的他，形象一夕之間跌落谷底。31歲的源田壯亮身為西武獅隊核心球員，擁有豐富國手經歷，也是2023年經典賽日本冠軍隊的主力之一。本屆12強棒球賽，日本隊以新生代球員為主，但監督井端弘和仍選擇徵召源田壯亮，期盼他憑藉經驗帶領年輕隊員。不少台灣球迷特地入場支持源田，卻不料傳出醜聞，形象重挫。身為日職頂級明星，源田生涯已拿下6座金手套及4屆最佳十人，堪稱守備教科書。精湛守備能力也讓球迷讚嘆「光看守備就值回票價」。然而，如今這位日職球星卻因私生活問題，讓外界對他的道德操守產生質疑。源田壯亮的妻子衛藤美彩，是日本知名偶像團體乃木坂46的前成員，兩人於2019年結婚，婚後生活一直以來被視為模範夫妻檔。衛藤美彩在團期間深受粉絲喜愛，是第13張單曲《此刻，想說話的對象》中的「十福神」成員，畢業後透過棒球節目與源田結緣，婚後更在社群媒體上大方放閃，成為粉絲心目中的人生勝利組。然而，這樁外遇醜聞讓他們的婚姻成為輿論焦點。