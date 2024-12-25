演員林予晞首次擔任有聲書聲音主播，為經典文學《惡童三部曲(
I)大筆記本》獻聲，於今（25）日於鏡好聽平台獨家首賣 ，林予晞表示由於這是自己第一次錄製有聲書，上架時間正巧遇到聖誕節，讓她笑說：「 當作是我幫各位準備的聖誕節禮物，希望你們會喜歡這份心意。」也分享在錄製時，有些髒話念得不是很到位，必須熟悉故事才能講得順口。
林予晞為有聲書「獻聲」 壓低嗓音揣摩不同角色
由林予晞演繹的經典文學《惡童三部曲》，不僅被翻譯成40多種語
言版本，在全球多項大獎中獲得殊榮，也曾改編成電影， 入圍奧斯卡金像獎「最佳外語片」。故事的內容講述戰爭下的人性， 匈牙利裔女作家雅歌塔． 克里斯多夫用孩童的角度讓大眾看見殘酷的世事， 加上簡潔通俗的描述與對話，立體呈現每個角色內心的多元面相。
鏡好聽為了推廣經典文學，讓大眾用聲音感受文學的魅力，
決定錄製《惡童三部曲》的有聲書， 並邀請林予晞獻聲朗讀第一部曲。 林予晞在擔任此書的聲音主播當中，迎來不少挑戰， 貼心的她為了讓聽眾融入故事內容，在錄製過程中下了不少的功夫， 像是小男孩的對話、與外婆的對話，她演繹時特地改變聲線，表示：「聲音 的起伏變化雖然不像廣播劇那麼明顯， 但還是必須壓低嗓音進行揣摩，才能讓聽眾可以進入故事中。」
另外由於本書有許多非常直白的對話，包含了一些不雅的罵人詞彙，
林予晞也提到：「剛開始錄製的時候要講出髒話並不是那麼順利， 隨著我逐漸熟悉文本的表現方式後，就能更加投入角色， 自然演繹文本裡的對白。」期盼大眾在聆聽的過程中， 一方面感受林予晞的聲音魅力，也體驗聲音閱讀的樂趣。
林予晞經營Podcast超過三年，
對聲音內容製作並不陌生，她平時在開車時也有收聽Podcast 的習慣。談到生活方式，林予晞提到：「自從接觸有聲書之後， 我發現有聲書可以幫我解決用眼過度的問題， 還有一些有趣的收穫是可以聽到字怎麼念，所以很推薦給聽眾朋友， 聽聽看我在錄製過程裡下的功夫。」 林予晞也提到科技的演進讓生活節奏加快許多， 現代人處於資訊爆炸的社會中，出現許多新的接收資訊的方式， 聲音內容未來將成為傳播資訊的重點。《惡童三部曲(I)大筆記本》 有聲書上架後，將陸續推出第二部及第三部，相關資訊請至鏡好聽官方網站、APP及社群媒體洽詢。
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由林予晞演繹的經典文學《惡童三部曲》，不僅被翻譯成40多種語
鏡好聽為了推廣經典文學，讓大眾用聲音感受文學的魅力，
另外由於本書有許多非常直白的對話，包含了一些不雅的罵人詞彙，
林予晞經營Podcast超過三年，