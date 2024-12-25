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▲林予晞接觸有聲書之後發現很多優點。（圖／鏡文學提供）

演員林予晞首次擔任有聲書聲音主播，為經典文學《惡童三部曲(I)大筆記本》獻聲，於今（25）日於鏡好聽平台獨家首賣，林予晞表示由於這是自己第一次錄製有聲書，上架時間正巧遇到聖誕節，讓她笑說：「當作是我幫各位準備的聖誕節禮物，希望你們會喜歡這份心意。」也分享在錄製時，有些髒話念得不是很到位，必須熟悉故事才能講得順口。由林予晞演繹的經典文學《惡童三部曲》，不僅被翻譯成40多種語言版本，在全球多項大獎中獲得殊榮，也曾改編成電影，入圍奧斯卡金像獎「最佳外語片」。故事的內容講述戰爭下的人性，匈牙利裔女作家雅歌塔．克里斯多夫用孩童的角度讓大眾看見殘酷的世事，加上簡潔通俗的描述與對話，立體呈現每個角色內心的多元面相。鏡好聽為了推廣經典文學，讓大眾用聲音感受文學的魅力，決定錄製《惡童三部曲》的有聲書，並邀請林予晞獻聲朗讀第一部曲。林予晞在擔任此書的聲音主播當中，迎來不少挑戰，貼心的她為了讓聽眾融入故事內容，在錄製過程中下了不少的功夫，像是小男孩的對話、與外婆的對話，她演繹時特地改變聲線，表示：「聲音的起伏變化雖然不像廣播劇那麼明顯，但還是必須壓低嗓音進行揣摩，才能讓聽眾可以進入故事中。」另外由於本書有許多非常直白的對話，包含了一些不雅的罵人詞彙，林予晞也提到：「剛開始錄製的時候要講出髒話並不是那麼順利，隨著我逐漸熟悉文本的表現方式後，就能更加投入角色，自然演繹文本裡的對白。」期盼大眾在聆聽的過程中，一方面感受林予晞的聲音魅力，也體驗聲音閱讀的樂趣。林予晞經營Podcast超過三年，對聲音內容製作並不陌生，她平時在開車時也有收聽Podcast的習慣。談到生活方式，林予晞提到：「自從接觸有聲書之後，我發現有聲書可以幫我解決用眼過度的問題，還有一些有趣的收穫是可以聽到字怎麼念，所以很推薦給聽眾朋友，聽聽看我在錄製過程裡下的功夫。」林予晞也提到科技的演進讓生活節奏加快許多，現代人處於資訊爆炸的社會中，出現許多新的接收資訊的方式，聲音內容未來將成為傳播資訊的重點。《惡童三部曲(I)大筆記本》有聲書上架後，將陸續推出第二部及第三部，相關資訊請至鏡好聽官方網站、APP及社群媒體洽詢。