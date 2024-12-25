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▲高野山曾禁止貓咪入山，單純是因為「貓咪實在太可愛了」，不過目前已無此規定。（圖／翻攝自X）

日本知名佛教聖地「高野山」為世界遺產之一，整座山坐落超過100間寺廟，擁有許多國寶與重要文化財物。然而高野山早期曾有規定，禁止貓咪入山，原因並非不吉利，而是「貓咪實在太可愛了」，會妨礙到僧侶修行，讓網友們忍不住笑喊：「道行不夠深，戒不了可愛！」臉書粉專「魚漿夫婦」昨（24）日發文提到，日本佛教聖地「高野山」曾經禁止貓咪進入，原因是貓咪太可愛了，會妨礙僧侶集中精神，讓他們無法專心修行，不過現在已經不再禁止，「貓咪可以入山囉～」事實上，日本節目《世界一受けたい授業》曾介紹過高野山，弘法大師空海曾在平安時代在此修行，並建立金剛峰寺，之後成為高野山真言宗總本山，2004年被聯合國教科文組織登記在「紀伊山地的聖地及朝聖路」，列為世界遺產之一。節目提到，高野山曾立下規定，禁止貓咪入山，但原因並非外界猜測的「貓咪是肉食動物」、「不吉利」等，另外，也有人拿出資料，指出1906年金剛峰寺座主密門宥範訂下「浄規」，，除了擔心妨礙僧侶修行，也有的一說，因此高野山早有尊崇狗狗的信仰；不過目前相關規定都已消失。對此，網友們紛紛笑喊，「禁止跟開放的原因都是貓貓太可愛」、「僧侶遭到貓咪攻陷」、「貓咪表示抵抗我也是種修行」、「道行不夠深，戒不了可愛」、「不准養貓咪的老爸.jpg」。