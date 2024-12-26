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民眾黨主席柯文哲2014年頂著台大名醫光環，以素人之姿參選台北市長，藉由直言不諱的個人魅力一口氣囊括85萬票高票當選，今年更出戰總統大選，從藍白合、君悅破局秀到三腳督戰況都是話題不斷，從政10年創造台灣第三大黨，誰能料到柯文哲會從競總亂帳門的「低級失誤」開始，一路牽連到京華城等弊案，如今更因涉貪被起訴，清廉人設大崩壞。柯文哲55歲才從政，過去擔任台大醫師時，因誤植愛滋器官案、MG149案頻頻登上媒體版面，發言辛辣。他2014年和民進黨合作參選台北市長，主打不藍不綠的「白色力量」，最後以85萬票大勝國民黨連勝文的24萬票。柯文哲台北市長第一任內，豪氣干雲宣示要解決五大弊案，最大亮點就是秒拆忠孝橋引道。但隨著他與民進黨日漸交惡，逐出相關人馬，2016年與前總統蔡英文不歡而散的「北門會」，更成為綠白分手的關鍵，當時他對蔡英文擺出的臭臉，還衍生了一波「柯粉」轉「柯黑」潮。而2018年綠營是否支持柯文哲連任，則在黨內掀起論戰，最後民進黨推出姚文智參選，形成三腳督戰局。選舉當天開票到半夜，柯文哲才以5.8萬票，險勝國民黨丁守中。柯文哲以「墨綠」及228家屬之姿初入政壇，市長任內又為了雙城論壇提出「兩岸一家親」等傾中言論，被反對者酸為政治變色龍。但也正是因為他能隨著形勢自由轉換色彩，才讓他開闢出參選總統的道路。為了參選總統，柯文哲台北市長第二任內，在蔡壁如主導下，選在2019年8月6日、柯的生日當天創立民眾黨。即使2020年柯文哲一度起心動念要直攻總統大選，最後在幕僚群反對下，還是選擇先經營政黨實力，並成功拿下5席不分區立委，一登場就躋身台灣第三大政黨，2022地方選舉更靠著高虹安勝選新竹市長，拿下本島第一個縣市首長席位，民眾黨當時一片欣欣向榮。不過，成也高虹安、敗也高虹安，高虹安因涉詐助理費遭判刑、停職，民眾黨形象便開始蒙塵；柯文哲正式參選總統後，先是靠著炒作藍白合推升支持度，卻又推翻六點協議，上演君悅破局秀，結果人氣大失血，即使選前之夜號稱催出10萬人上凱道，但在總統大選的真實世界中，仍是淪為老三。就算不分區一口氣拿下8席，但柯文哲的個人形象跟信譽，已在選民心中大打折扣。民眾黨立院掌握關鍵8席，還有大好前程，柯文哲卻爆出亂帳案、政治獻金買商辦、妻子陳佩琪看豪宅等醜聞，對他的清廉人設更是致命性的毀滅。回顧柯文哲從政到被起訴的十年興衰；曾自比蔣渭水、陳定南的他，從萬眾期待的第三勢力，到如今變成貪官污吏，令人不勝唏噓。