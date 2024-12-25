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▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者李政龍攝，2024.12.25）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者李政龍攝，2024.12.25）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者李政龍攝，2024.12.25）

▲澎湖縣長陳光復。（圖／記者李政龍攝，2024.12.25）

▲屏東縣長周春米。（圖／記者李政龍攝，2024.12.25）

▲嘉義縣長翁章梁。（圖／記者李政龍攝，2024.12.25）

立法院會日前三讀通過財政收支劃分法，中央將大幅增加釋出3700多億元給地方，對此，綠營執政縣市長陳其邁、黃偉哲等人今（25）日北上大動作召開記者會，並大喊「台灣要均衡、財源要公平」、「反對惡修財劃法、地方聲音要重視」等口號表達訴求；黃偉哲則怒批，這不是中央與地方的戰爭，也不是縣市建立的戰爭，而是政客之間巧取豪奪、作賤南部的一場戰爭，「我們一定會記住這一點！」針對立法院日前通過財劃法，陳其邁、黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復下午在民進黨中央召開記者會，而這也是主席賴清德520接任總統後，5名綠營執政縣市長首度集結在黨中央。秘書長林右昌表示，民進黨執政期間，並無「富中央、窮地方」情況，地方財政反而在中央協助下變得更好，此次修法造成縣市間不公平，不只衝擊縣市建設，也衝擊民眾的福利措施，包含通勤族TPASS、托嬰托育補助、租金補貼等。陳其邁感嘆，遺憾立法院蠻橫通過財劃法，且修法時未徵詢地方政府意見，財劃法理應先劃分清楚，不該先給錢、再談錢怎麼花、怎麼分配；他指出，按照國民黨版本來看，修法後統籌增加幅度是藍綠有別，「台南、高雄是難兄難弟」，而非六都直轄市的澎湖、嘉義、屏東也是末班端。陳其邁直言，該修法對南部是非常不公平，也進一步擴大南北差距、城鄉差距，他們無法接受國民黨版的財劃法；他強調，在考量各縣市財政需求時，應把藍綠、政治考量放一邊，把人民利益放優先，他對此次修法表達遺憾，希望未來立院、行政院都能有補救機會、讓台灣各區均衡發展、人民受到公平對待。黃偉哲提到，這次修法除了程序不公外，其結果態度更是對南部民眾二度傷害，將加重過去的重北輕南、重東輕西，藍白還一副幫忙他們增加百億，「你們要就拿，不要就放手！」的態度。黃偉哲強調，他們無意挑起南北戰爭，也不想成為縣市之間的資源戰，他們會讓民眾了解，這次是如何分配國家資源分配，「這不是中央跟地方的戰爭，也不是縣市建立的戰爭，是政客之間巧取豪奪、作賤南部的一場戰爭，我們一定會記住這一點！」陳光復提到，他上次從離島到立法院說明，立院卻用3分鐘結束會議，法律不是不能修，「我們也同意修，但應該是進步、合理、充分討論，而非草率通過！」翁章梁也說，這次財劃法分配，看不到均衡台灣，而是繼續強化過去的重北輕南，修法也未考慮老年人口的負擔比例、身障人口等；周春米怒批，沒有經過民主討論、沒有委員會、法條文字的辯論，「這樣程序，我們要墮落到何時？」她強調，從結果來看，這是惡修法律，「我們要忍受國會亂象到何時？我要代表屏東鄉親抗議」。