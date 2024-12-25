我是廣告 請繼續往下閱讀

一名11歲男童日前連續多天腹瀉、腹痛，甚至血便，原以為是吃壞肚子，或是一般腸胃炎，但前往診所就醫並服藥後，症狀始終未改善，後來到大醫院檢查，才發現是克隆氏症；醫師說，此症病人的腸道會反覆發炎，並產生特殊的「跳躍性病灶」，從口腔到肛門的任一處都可能受影響，兒少若長時間腹瀉、腹痛或血便等不適都要注意。收治病例的雙和醫院小兒腸胃科主治醫師鄭弘彥說，男童持續腹瀉、腹痛及血便已數週，因此安排一系列內視鏡檢查，先透過胃發現十二指腸有線性潰瘍，接著在大腸鏡又發現大腸局部發炎，然後在可清楚檢視小腸病灶的膠囊內視鏡中，又觀察到遠端迴腸有明顯潰瘍伴隨出血。鄭弘彥表示，克隆氏症為發炎性腸道疾病，患者會出現腸道慢性反覆發炎，甚至影響整個消化道，從口腔到肛門之間的任何部位都可能發生異常，且病灶常呈現不連續分布，也就是跳躍性病灶；目前此症病因仍不明，可能與多種因素有關，包括遺傳基因如NOD2 gene，及後天飲食如高油脂食物，抑或環境誘發因子如腸道細菌感染等。對此病例，鄭弘彥說，當時隨即給予男童相關藥物治療，並搭配「克隆氏症排除飲食」調整，透過低渣飲食降低大腸中食物殘渣，同時減少腸胃蠕動，使腸胃道獲得充分的休息，最終順利使男童減緩腹痛及血便等症狀，接下來僅需定期門診追蹤。鄭弘彥指出，克隆氏症若未即時診斷、治療，可能導致貧血、穿孔，膿瘍、營養不良或生長遲緩等惡問題，其診斷工具則包括膠囊內視鏡與胃鏡、大腸鏡等，再結合病理切片，及糞便鈣衛蛋白檢測等；由於克隆氏症初期症狀易與一般腸胃炎混淆，提醒家長若發現孩子慢性腹瀉，且有長期腹痛或血便等症狀，須提高警覺，儘速前往小兒消化科詳細檢查。