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機器人概念股近期搭上AI特快車，股價走勢強勁，其中昨（24）日登上電機機械股王的台灣精銳，今（25）日持續獲得資金青睞，股價站上900元關卡，成為下一個站上千金的候選股。在台積電董事長魏哲家以及輝達執行長黃仁勳接連看好AI後市表現，其中又以機器人為產業發展重心之一，這些言論帶動機器人概念股走勢剽悍，再加上科技年度盛事CES大展以及輝達GTC大會即將開跑，市場資金開始卡位相關概念股，近期台灣精銳表現強勁，昨日超車亞德客-KY成為電機類股的新股王，今日持續走高，成功站上900元關卡，一度衝上957元，再寫新天價，終場則是上漲51元或5.72%，收在942元，也同步創下歷史收盤新高紀錄。台灣精銳自今年8月初起漲，若從8月起算至今日高點，累計漲幅高達213%。台灣精銳11月合併營收2.49億元，月增1.08%、年增6.25%；累計前11月合併營收27.23億元、年增9.84%，已經超越去年全年的26.87億元，為歷史同期第三高。台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，公司的競爭利基包括全球布局完整、高度垂直營運模式、自主設計研發，帶動業績進一步放大。在機器人方面，台灣精銳表示，公司生產的減速機與新產品伺服聯軸器都有相關應用；其中，協作型機器人已經可在以工廠看到。產能利用率方面，台灣精銳說，目前利用率約70%，而三廠工作空間利用率也穩健提升，未來隨市場需求成長，還有很大的擴充空間，同時可保留給新世代產品發展。不只是台灣精銳，機器人概念股今日也有多檔亮燈漲停，包括慧友、佳能、陽程，其他個股也有好表現，全球傳動、大拓-KY上漲逾7%，凌陽、和大上漲逾6%，台灣精銳、所羅門、廣明上漲逾5%，三聯、凌華、和椿、直得上漲逾4%，羅昇、盟立、微星、龍澤科、昆盈上漲逾3%。