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統一獅強打陳鏞基今（25）日進行眼睛雷射手術矯正自己閃光和遠視問題，他也在記者會上分享自己之所以做出如此決定的原因，原來是有一次在守備時他一抬頭卻發現完全看不到球，覺得這樣太危險了，所以才決定做手術。陳鏞基分享自己經歷過的一次危險經驗，「因為比賽大多都在晚上，有一次打者打出去高飛球，我看天花板整片都白的，球不見了。」陳鏞基說，自己從那一次就覺得這樣不行，「畢竟漏接還好，打到臉就難看了。」他說，今天記者會結束，就會馬上去做手術。「遠視看球會很模糊，棒球的球速很快，有好視力才能在短時間做反應。」陳鏞基說會選擇動手術，也是希望在明年球季能打出好成績，他也親自去問隊友胡智為、吳承諭的經驗，對方分享經驗，自己才決定動刀。生涯前期飽受傷病困擾的統一獅投手吳承諭則說，自己進入職棒後出賽少，開完刀後陷入低潮，不過目前傷痛已完全排除，單純剩下自己狀況問題，也希望能記住統一獅冠軍戰失利的不開心，明年討回來。