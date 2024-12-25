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今（25）日上午10時52分，大里區仁化路發生公車事故，一名越南籍男子疑似在過彎時進入對向車道與公車碰撞，事故還波及另輛與轎車同向的機車，造成2人受傷，其中轎車駕駛一度受困，目前已被救出送醫，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。警消指出，今天10時52分接獲通報，仁化路發生公車事故，立即派遣6車13人到場救援，現場有公車、自小客車及機車3車連環撞，越南籍鄧姓男子（25歲）駕車沿仁化路往成功路方向行駛，行過彎路段時失控衝入對向車道，與徐姓司機（55歲）駕駛的公車發生碰撞，隨後波及一名路過的蒙姓機車騎士（19歲），造成2人受傷。警消表示，轎車駕駛鄧姓男子一度受困車內，下肢受到夾困傷，破壞車體後脫困，送往大里仁愛醫院救治；19歲機車騎士則是肢體疼痛，送大里仁愛醫院治療，當時公車上載有1名乘客，司機及乘客均未受傷，經檢測，肇事駕駛均無酒駕情事，詳細肇事原因仍有待調查釐清。