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▲唐綺陽高中手繪的漫畫作品。（圖／唐綺陽占星幫臉書）

▲《難搞的戀愛體質》為唐綺陽心中完美改編的漫畫，她期待以美型視覺、宮位特質喚醒粉絲的戀愛泡泡。（圖／橘子集團提供）

▲MOJOIN持續推出跨域IP改編大作，本次戀愛漫畫《難搞的戀愛體質》重磅邀請到占星國師唐綺陽合作。（圖／橘子集團提供）

▲《難搞的戀愛體質》由金漫獎大手柯宥希細膩作畫，搭配資深編劇張君涵撰寫迷人劇情，即日於MOJION上線。（圖／橘子集團提供）

▲《難搞的戀愛體質》12月25日起於MOJION雙週更。（圖／橘子集團提供）

橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN一圓占星國師唐綺陽漫畫家夢，兩方聯手10月甫獲廣播金鐘獎的Podcast節目《唐陽雞酒屋》熱門「宮位系列」系列，打造改編戀愛漫畫《難搞的戀愛體質》，12月25日一次上線兩話，雙週於MOJOIN更新。其實唐綺陽有繪畫天分，學生時期的漫畫作品曾經得名，不過自知不適合走這條路，才選擇研究星座命理。《難搞的戀愛體質》集結國師唐綺陽、金漫獎六度獲獎漫畫大手柯宥希與資深編劇張君涵共同創作，巧妙的將12星座宮位擬人化，交織出浪漫戀愛、友情與親情的溫馨故事，觸及喜愛星座學的廣大讀者。第一季由正義感滿滿的三宮人記者，因見義勇為而意外邂逅一宮人帥哥獸醫展開戀愛與奮鬥故事，未來也會有更多BL、GL多元戀愛類型登場，帶領讀者進入一段段浪漫又充滿星座奧祕的心靈旅程。MOJOIN持續推出跨域IP改編大作，本次戀愛漫畫《難搞的戀愛體質》重磅邀請到占星國師唐綺陽合作，主要希望能一圓國師高中時期當漫畫家的夢想，她親手繪製的4頁漫畫不僅曾經參賽得名，也印成冊珍貴留存至今，這次有機會與漫畫小說品牌MOJOIN合作，唐綺陽分享：「高中曾參加漫畫社，因為體認到個性不適合當漫畫家，在尋找更好的方式表現自己時，才慢慢走上占星這條路，沒想到兜了一大圈又回到漫畫，是很棒的圓夢過程！」上線近400集的Podcast節目《唐陽雞酒屋》，透過輕鬆詼諧的討論及人物訪談，帶給聽眾滿滿的星座知識，本次的MOJOIN改編漫畫《難搞的戀愛體質》以穩坐節目收聽排行榜的「宮位系列」為主軸，邀請國師唐綺陽監製、資深編劇張君涵編採，將不同宮位特色與個性擬人化，並聯手擅長少女系漫畫的金漫獎大手柯宥希老師，完美打造國師心中角色美型、粉紅泡泡兼具的改編漫畫。唐綺陽表示：「將Podcast內容轉化為漫畫形式是很新鮮的idea，有擴圈的效果，能讓更多喜歡漫畫的人了解星座宮位知識。」歲末年終是戀愛的最佳時機，唐綺陽強調戀愛是人際關係裡最有趣且迷人的，《難搞的戀愛體質》希望喚起年輕人對戀愛的興趣。她也分享，這一輩人的「戀愛時代」已經結束，年輕人追求獨立，流行的話題是「做自己」，然而在追求自我的過程中，卻往往讓人變得「難搞」，希望透過本次作品讓讀者理解，每個宮位在展現真我後的戀愛真實面貌，而隨著故事進展，讀者也將體會到過於難搞的性格可能會讓戀愛無法順利進行。本次改編漫畫與金漫獎大手柯宥希合作，唐綺陽說：「漫畫繪製的成果超過我的預期，因為作品要的是『好看』，而非枯燥的占星書。柯宥希的清澈透明畫風結合迷人的故事情節，完美詮釋作品名中的『難搞』特質，相信也會是改編成功的關鍵！」金漫獎實力派漫畫家柯宥希創作，資深編劇張君涵撰寫故事的《難搞的戀愛體質》，由國師唐綺陽及唐陽雞酒屋Podcast節目團隊親自監製，為作品提供星座與宮位專業建議。蟬聯6屆金漫獎的得主柯宥希老師，憑藉少女漫畫《許個願吧！大喜》獲得廣泛關注，其畫風清新、細膩角色刻畫與偶爾幽默的日常元素，作品更兩度榮獲日本國際漫畫賞肯定。編劇張君涵涉略多元領域，除影視作品外，亦有劇場創作，代表作包括影集《今夜一起為愛鼓掌》及Netflix熱播劇《恭請光臨曾賈府喜事》等，以細膩筆觸描繪人物情感，使角色更具真實感和深度。《難搞的戀愛體質》第一季背景設定在繁忙的都市，主要場景為咖啡店和獸醫院，描繪角色們在日常生活中所面對的各種挑戰。漫畫巧妙地結合12個星座宮位中性格迥異、各具魅力的角色，編織出一個貼近讀者生活的故事。這部作品不僅是一段浪漫的愛情旅程，更真實呈現年輕人在現代社會中奮鬥與成長的過程，更多BL、GL精彩戀愛內容即將推出。