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▲泰國前進黨遭憲法法庭下令解散，前進黨領袖皮塔等人也被禁止參政10年。（圖／美聯社／達志影像）

▲Patongko又名泰式油條，由街頭攤販販售的餐點，通常會搭配豆漿、粥或咖啡一同享用，是清邁市場的熱門小吃。（圖／翻攝自影片）

▲泰國前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）深受人民愛戴。（圖／美聯社／達志影像）

今年泰國政壇發生多次震盪，上任不到一年的總理賽塔被迫下台，並由史上最年輕女總理貝東丹接任。除此之外，原本最受歡迎的總理候選人兼前進黨（Move Forward）前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）被禁止參政10年，震撼國內外社會。本週皮塔在前天（23日）罕見露面，前往泰國清邁幫人助選，也引發媒體關注。泰國憲法法庭今年8月7日針對在去年大選期間承諾改革「冒犯君主罪」的泰國前進黨（MFP）解散案作出判決，並指出前進黨的行為相當於企圖推翻君主立憲制，為此下令該黨必須解散、11名政黨高層被禁止參政10年，此禁令包括深受民眾愛戴的前黨魁皮塔。本週一（23日）皮塔作為人民黨清邁省行政組織（PAO）選舉候選人的競選助理，帶團隊前往清邁替「為人民黨（Provincial Administrative Organization ）」候選人助選。皮塔一行人參觀了瓦洛洛市場（Waroros Market），並在該處接受採訪。他指出如果清邁人民支持權力下放，並希望有一個負責當地事務的地方領導人，人們應該支持「為人民黨」的候選人。他說：「雖然前進黨在清邁贏得了7個席位，但我們的候選人很年輕，還有很多地方要學習；而人民黨的領導人是科技產業的專家。如果將兩黨結合起來，我們就可以利用科技來解決清邁人民的問題。」在採訪過程中，皮塔也十分親民地現場吃起泰國小吃，只見他咬著中式「恐龍造型」的甜甜圈（Patongko），模樣非常逗趣。Patongko又名泰式油條，由街頭攤販販售的餐點，通常會搭配豆漿、粥或咖啡一同享用。Patongko在1920年由中國移民引進泰國，近年來清邁市場知名店家「Neng先生」的攤位聲名大噪，該店家因製作出恐龍、鱷魚、大象等各式各樣形狀的Patongko而成為熱門打卡景點。皮塔不論學歷、出身或外型都相當亮眼，有著十足十的政治領袖魅力。今年43歲的他出生於曼谷政治世家，父執輩從政經歷豐富，其父邦薩克（Pongsak Limjaroenrat）曾任農業部顧問、叔叔巴東（Padung Limcharoenrat）則是前總理幕僚。從泰國名校、國立法政大學商學院取得金融學士學位後，他成功獲得哈佛大學的國際獎學金，同時在哈佛與麻省理工攻讀公共政策碩士與工商管理碩士學位，「首位獲得哈佛國際獎學金」泰國生的頭銜也為他履歷增添一層光環，接著他先投入商界幫助父親的公司擴大，後來才在2019年踏入政界。皮塔在2023年總理大選期間成為支持度最高的黑馬，他在首都曼谷掀起旋風，並拿下大多數議席，由於出身名門加上亮眼學歷，在泰國更被封為「政壇高富帥」，在選戰期間皮塔作為知識分子代表，提出不少修改《王室侮辱法》、削弱軍方政治影響力、遏制商業壟斷、支持婚姻平權法案等深受年輕世代支持的政見，獲得民間大多數人愛戴。